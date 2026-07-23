Ένα απίστευτο λάθος του τερματοφύλακα της Ίντερ Μαϊάμι, Ρόκο Ρίος, κόντεψε να στοιχίσει την νίκη για την ομάδα του Λιονέλ Μέσι απέναντι στη Σικάγο Φάιαρ.

Το MLS επανεκίνησε τις δραστηριότητες του, μετά από μία πολυήμερη διακοπή λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/07) η μονομαχία μεταξύ της Ίντερ Μαϊάμι και της Σικάγο Φάιαρ ήταν αυτή που ξεχώρισε, όχι τόσο εξαιτίας του θεάματος, αν και σημείωθηκαν πέντε γκόλ, αλλά κυρίως της γκάφας που πέτυχε ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα από το Σικάγο άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά από ένα τραγικό λάθος του Ρόκο Ρίος. Αναλυτικότερα, ο Αργεντίνος κίπερ δέχτηκε μια πάσα από τον αμυντικό Ίαν Φρέι και προσπάθησε να διώξει την μπάλα με ένα μακρινό λάκτισμα, αλλά δεν τα κατάφερε και αντ΄αυτού εκείνη κατέληξε στα δίχτυα του.

Προς ανακούφιση του, η Ίντερ Μαϊάμι κατάφερε εν τέλει να κερδίσει τον αγώνα με σκορ 3-2, με τον «γερόλυκο» Λουίς Σουάρες να σκοράρει δύο γκολ στην 100η του εμφάνιση στο πρωτάθλημα της Αμερικής

Για την ιστορία, ο αρχηγός του συλλόγου, Λιονέλ Μέσι, απουσίαζε από το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς βρίσκεται ακόμη σε διακοπές, μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.