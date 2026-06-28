Έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του εμφανίζεται ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος θα συνεχίσει στο MLS με την φανέλα της Chicago Fire.

Βαλίτσες για Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Μετά από μια τετραετία στη Μπαρτσελόνα, ο Πολωνός επιθετικός έμεινε ελεύθερος από τους Μπλαουγκράνα κι αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του πέρα από τον Ατλαντικό.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο έμπειρος στράικερ πείστηκε να μετακομίσει στο MLS για λογαριασμό της Chicago Fire, αφού επισκέφθηκε την πόλη και τις εγκαταστάσεις της ομάδας πριν από περίπου δυο εβδομάδες.

Αν και ομάδες από τη Σαουδική Αραβία ήταν επίσης στο κόλπο της απόκτησής του, ο Λεβαντόφσκι τελικά άναψε το πράσινο φως για τις ΗΠΑ και έδωσε τα χέρια με την ομάδα του Σικάγο.

Το δημοσίευμα συμπληρώνει πως ο «Λέβα» θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, επισημοποιώντας τη μεταγραφή του. Την περσινή περίοδο η Chicago Fire επέστρεψε στα play-offs του MLS για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια, αλλά αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο.