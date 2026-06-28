Λεβαντόφσκι: Συμφώνησε με τη Chicago Fire και πάει MLS
Βαλίτσες για Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Μετά από μια τετραετία στη Μπαρτσελόνα, ο Πολωνός επιθετικός έμεινε ελεύθερος από τους Μπλαουγκράνα κι αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του πέρα από τον Ατλαντικό.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο έμπειρος στράικερ πείστηκε να μετακομίσει στο MLS για λογαριασμό της Chicago Fire, αφού επισκέφθηκε την πόλη και τις εγκαταστάσεις της ομάδας πριν από περίπου δυο εβδομάδες.
Αν και ομάδες από τη Σαουδική Αραβία ήταν επίσης στο κόλπο της απόκτησής του, ο Λεβαντόφσκι τελικά άναψε το πράσινο φως για τις ΗΠΑ και έδωσε τα χέρια με την ομάδα του Σικάγο.
Το δημοσίευμα συμπληρώνει πως ο «Λέβα» θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, επισημοποιώντας τη μεταγραφή του. Την περσινή περίοδο η Chicago Fire επέστρεψε στα play-offs του MLS για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια, αλλά αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο.
🚨💣 EXCLUSIVE: Robert Lewandowski to Chicago Fire, HERE WE GO! 🇺🇸— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026
The Polish striker has agreed to join Chicago Fire after visiting the club and city two weeks ago.
Lewandowski will sign early next week, ready for new chapter in MLS.
Big move. 🔥🇵🇱 pic.twitter.com/JEKnCYyqRm
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