Ο Νίκο Τσακίρης σημείωσε το τρίτο του γκολ με τη φανέλα της Σαν Χοσέ, στην πρόκριση της ομάδας του επί της Μινεσότα Γιουνάιτεντ για το κύπελλο των ΗΠΑ.

Ο Νίκο Τσακίρης έχει ήδη ανοίξει λογαριασμό στη Σαν Χοσέ και συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα πάνω του στις ΗΠΑ. Ο Έλληνας ομογενής αυτή τη φορά σκόραρε το τελευταίο γκολ της ομάδας του κόντρα στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ και υπέγραψε την πρόκρισή της στους «8» του κυπέλλου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έχοντας ξεκινήσει στο ματς ως βασικός, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός έκανε το 4-2 στο 75ο λεπτό νικώντας τον αντίπαλο γκολκίπερ στο τετ α τετ.

Με αυτό το τέρμα, ο ομογενής χαφ έφτασε τα τρία γκολ μέσα σε 12 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Σαν Χοσέ.

