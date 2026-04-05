Ρεσιτάλ από τον Νίκο Τσακίρη: Αριστουργηματικές εκτελέσεις για τη νίκη της Σαν Χοσέ

Ο Νίκο Τσακίρης τραβά όλο και περισσότερο τα βλέμματα πάνω του με τη Σαν Χοσέ, καθώς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη με 3-0 κόντρα στη Σαν Ντιέγκο.

Άνοιξε λογαριασμό στη φετινό πρωτάθλημα ο Νίκο Τσακίρης για τη Σαν Χοσέ και μάλιστα με δύο γκολ απέναντι στη Σαν Ντιέγκο (3-0) για το MLS.

Ο 20χρονος ομογενής μεσοεπιθετικός ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του καθώς της άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη και εκείνος πέτυχε τα πρώτα του τέρματα στη λίγκα, το ένα πιο όμορφο από το άλλο.

Αρχικά στο 13ο λεπτό πάτησε στην περιοχή και με μία... οβίδα με το αριστερό στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα, άνοιξε το σκορ για τη Σαν Χοσέ.

Ο Ελληνοαμερικανός ποδοσφαιριστής διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του όταν ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι στο 34ο λεπτό και με άψογο πλασέ, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο πορτιέρε για το 2-0.