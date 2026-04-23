«Κάν' το σαν τον Τρούμπιν»: Το απίθανο buzzer beater στο MLS από τον τερματοφύλακα του Τορόντο!

Ο τερματοφύλακας του Τορόντο FC, Λούκας Γκάβραν, με δικό του buzzer beater, χάρισε στην ομάδα του τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας, στον αγώνα κόντρα στη Φιλαδέλφεια Γιούνιον.

Η Τορόντο FC, υποδέχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/04) στην έδρα της τη Φιλαδέλφεια Γιούνιον στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του MLS, με τον τερματοφύλακα της ομάδας, Λούκα Γκάβραν, να είναι αυτός που της χάρισε τον «χρυσό» βαθμό της ισοπαλίας.

Η γηπεδούχος έχανε με 3-2 μέχρι και το έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Γκάβραν, στην τελευταία φάση του αγώνα, πήδηξε ψηλότερα απ΄όλους στην αντίπαλη περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα μετά από πάσα του Αλόνσο Κοέλο.

GOALKEEPER LUKA GAVRAN TIES IT AT THE DEATH! 🚨 pic.twitter.com/t564thkRW9 — Major League Soccer (@MLS) April 23, 2026

Ο 25χρόνος κίπερ ήταν αναπληρωματικός για το μεγαλύτερο μέρος της θητείας του στην Τορόντο, αλλά φέτος του εμπιστεύτηκε τη φανέλα του βασικού ο προπονητής Ρόμπιν Φρέιζερ. Μετά τον αγώνα έδωσε συνέντευξη στην συνδομητική πλατφόρμα AppleTV και «αποκάλυψε» ότι στα... νιάτα του συνήθιζε να σκοράρει.

«Δεν μπορώ καν να θυμηθώ τι συνέβη. Νομίζω ότι υπήρχαν περίπου δέκα δευτερόλεπτα, κοίταξα τον πάγκο και όλοι μου έκαναν νόημα να ανέβω. Έπαιζα ως νο.9 στις ακαδημίες, οπότε, ξέρετε, το έχω συνηθίσει», δήλωσε αστειευόμενος.

"I used to be a number nine!"@TorontoFC GK Luka Gavran joins MLS 360 to talk about his insane last minute goal! pic.twitter.com/flhGEW2a1e April 23, 2026

Με αυτό του το γκολ ο Γκάβραν έγινε μόλις ο τρίτος τερματοφύλακας στην ιστορία του MLS που σκοράρει. Ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Ντάνι Σεπέρο, ο οποίος αγωνιζόταν για τους Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς το 2008, ενώ το επόμενο ήταν το 2010, όταν ο τερματοφύλακας του Κολόμπους Κρου, Γουίλιαμ Χέσμερ, σκόραρε εναντίον της Τορόντο στο ίδιο ακριβώς στάδιο.

Το τέρμα του νεαρού Καναδού θύμισε λίγο το... buzzer beater που σημείωσε τον Ιανουάριο ο Ανατόλι Τρουμπίν της Μπενφίκα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, με το οποίο απέκλεισε τη Μαρσέιγ από τα νοκ-άουτς του Champions League.

Για την ιστορία στο συγκεκριμένο παιχνίδι αγωνίστηκε βασικός για 90 λεπτά ο πρωην μέσος του Άρη, Χοσέ Σιφουέντες, ο οποίος μοίρασε μάλιστα και την ασιστ για το δεύτερο γκολ της Τορόντο.