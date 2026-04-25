ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός): Το γκολ του Γερεμέγεφ για το 2-2
Στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 2-2 με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος έστειλε τον τελικό στην παράταση.
Ο Πέλκας πέρασε ωραία την μπάλα μέσα στην περιοχή στον Καμαρά, αυτός έκανε το γύρισμα και ο Γερεμέγεφ από κοντά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.
@Photo credits: eurokinissi
