Μέσι: Η Ίντερ Μαϊάμι ονόμασε εξέδρα στο γήπεδο προς τιμήν του
Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να ευεργετεί με την παρουσία του τα γήπεδα του MLS και η Ίντερ Μαϊάμι αποφάσισε να του κάνει μια ειδική αφιέρωση που θα χαραχθεί ανεξίτηλα στην ιστορία του συλλόγου.
Όπως έγινε γνωστό, οι Αμερικανοί αποφάσισαν να ονομάσουν ένα τμήμα της εξέδρας του νέου γηπέδου προς την τιμήν του Αργεντινού θρύλου, η οποία θα ονομάζεται ως «Lionel Mesi Stand».
Πρόκειται για μια ξεχωριστή αφιέρωση προς τον Μέσι, ο οποίος θα γίνει ο πρώτος εν ενεργεία ποδοσφαιριστής στην ιστορία που θα αγωνίζεται σε στάδιο με κερκίδα αφιερωμένη στον ίδιο. Σε όλες τις υπόλοιπες ανάλογες περιπτώσεις άλλωστε, μια τέτοια πρωτοβουλία έπαιρνε σάρκα και οστά μετά το τέλος της καριέρας του αθλητή.
Στην περίπτωση του Αργεντινού ωστόσο η εθιμοτυπία καταρρίπτεται, με την συγκεκριμένη εξέδρα να αποτελεί μέρος του νέου γηπέδου που έχτισε η Ίντερ Μαϊάμι χωρητικότητας 25 χιλιάδων θεατών με ονομασία «Miami Freedom Park», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 4 Απριλίου.
🚨🏟️ Inter Miami announce they present Leo Messi Stand into their new Nu Stadium.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2026
“Messi is set to become part of a rare and unique case in global sports: an athlete regularly playing at his home stadium with a stand named in his honor”, Inter Miami statement says. pic.twitter.com/x7Qtcx3cTU
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.