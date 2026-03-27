Η Ίντερ Μαϊάμι ονόμασε εξέδρα στο νέο της γήπεδο προς τιμήν του Λιονέλ Μέσι, σε μια κίνηση που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ στο παρελθόν για εν ενεργεία ποδοσφαιριστή!

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να ευεργετεί με την παρουσία του τα γήπεδα του MLS και η Ίντερ Μαϊάμι αποφάσισε να του κάνει μια ειδική αφιέρωση που θα χαραχθεί ανεξίτηλα στην ιστορία του συλλόγου.

Όπως έγινε γνωστό, οι Αμερικανοί αποφάσισαν να ονομάσουν ένα τμήμα της εξέδρας του νέου γηπέδου προς την τιμήν του Αργεντινού θρύλου, η οποία θα ονομάζεται ως «Lionel Mesi Stand».

Πρόκειται για μια ξεχωριστή αφιέρωση προς τον Μέσι, ο οποίος θα γίνει ο πρώτος εν ενεργεία ποδοσφαιριστής στην ιστορία που θα αγωνίζεται σε στάδιο με κερκίδα αφιερωμένη στον ίδιο. Σε όλες τις υπόλοιπες ανάλογες περιπτώσεις άλλωστε, μια τέτοια πρωτοβουλία έπαιρνε σάρκα και οστά μετά το τέλος της καριέρας του αθλητή.

Στην περίπτωση του Αργεντινού ωστόσο η εθιμοτυπία καταρρίπτεται, με την συγκεκριμένη εξέδρα να αποτελεί μέρος του νέου γηπέδου που έχτισε η Ίντερ Μαϊάμι χωρητικότητας 25 χιλιάδων θεατών με ονομασία «Miami Freedom Park», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 4 Απριλίου.