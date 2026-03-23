Η ασιστ του Νόα Άλεν για το νικητήριο γκολ της Ίντερ Μαϊάμι (vid)
Η Ίντερ Μαϊάμι ταξίδεψε χθες στη Νέα Υόρκη για να αναμετρηθεί με την ομώνυμη ομάδα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του MLS και επικράτησε με 2-3 χάρη στα γκολ των Λουζάν (4'), Μέσι (61') και Μίκαελ (74').
Μάλιστα, το νικητήριο γκολ του Βραζιλιάνου επιθετικού προήλθε από την εξαιρετική ασιστ του Νόα Άλεν. Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας αμυντικός, ο οποίος συμπεριλήφθηκε για ακόμη μία φορά στο αρχικό σχήμα του Χαβιέ Μασεράνο, έστειλε με ακρίβεια την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή των γηπεδούχων και ο 25χρόνος στράικερ με κεφαλιά έβαλε τη μπάλα στα δίχτυα, «σφραγίζοντας» με αυτόν τον τρόπο τη νίκη για την ομάδα του.
What a ball from Noah Allen 👀— Major League Soccer (@MLS) March 22, 2026
Micael dos Santos heads in for his first @InterMiamiCF goal to put them ahead. pic.twitter.com/glwFhSLq4z
Ο 21χρόνος διεθνής διανύει μία εξαιρετική χρονιά με την Ίντερ Μαϊάμι έχοντας αγωνιστεί και στους 8 αγώνες του συλλόγου μέχρι στιγμής, τους 6 ως βασικός, ενώ κλήθηκε για ακόμη μία φορά από τον προπονητή της κ21, Γιάννη Ταουσιάνη, για τους δύο «τελικούς» της Ελλάδας με Μάλτα (27/03) και Γερμανία (31/03).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.