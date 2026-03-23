Η ασιστ του Νόα Άλεν για το νικητήριο γκολ της Ίντερ Μαϊάμι (vid)

Ο Νόα Άλεν «σέρβιρε» το νικητήριο γκολ της Ίντερ Μαϊάμι στην εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Νιου Γιορκ Σίτι.

Η Ίντερ Μαϊάμι ταξίδεψε χθες στη Νέα Υόρκη για να αναμετρηθεί με την ομώνυμη ομάδα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του MLS και επικράτησε με 2-3 χάρη στα γκολ των Λουζάν (4'), Μέσι (61') και Μίκαελ (74').

Μάλιστα, το νικητήριο γκολ του Βραζιλιάνου επιθετικού προήλθε από την εξαιρετική ασιστ του Νόα Άλεν. Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας αμυντικός, ο οποίος συμπεριλήφθηκε για ακόμη μία φορά στο αρχικό σχήμα του Χαβιέ Μασεράνο, έστειλε με ακρίβεια την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή των γηπεδούχων και ο 25χρόνος στράικερ με κεφαλιά έβαλε τη μπάλα στα δίχτυα, «σφραγίζοντας» με αυτόν τον τρόπο τη νίκη για την ομάδα του.

What a ball from Noah Allen 👀



Micael dos Santos heads in for his first @InterMiamiCF goal to put them ahead. pic.twitter.com/glwFhSLq4z — Major League Soccer (@MLS) March 22, 2026

Ο 21χρόνος διεθνής διανύει μία εξαιρετική χρονιά με την Ίντερ Μαϊάμι έχοντας αγωνιστεί και στους 8 αγώνες του συλλόγου μέχρι στιγμής, τους 6 ως βασικός, ενώ κλήθηκε για ακόμη μία φορά από τον προπονητή της κ21, Γιάννη Ταουσιάνη, για τους δύο «τελικούς» της Ελλάδας με Μάλτα (27/03) και Γερμανία (31/03).