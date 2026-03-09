Δυναμικό ξεκίνημα στη νέα σεζόν ο 16χρονος ομογενής Ντιμαρέλι με τη Ντάιναμο Χιούστον (vid)

Ο 16χρονος ομογενής, Ματέο Ντιμαρέλι ξεκίνησε δυναμικά τη σεζόν με τη δεύτερη ομάδα της Ντάιναμο Χιούστον σκοράροντας δύο γκολ στη νίκη κόντρα στην Τακόμα.

Το MLS ξεκίνησε και μαζί του έκανε την αρχή και το MLS Next Pro που αφορά τις Β' ομάδες και υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον στην πλευρά του Χιούστον. Στη δεύτερη ομάδα της τοπικής Ντάιναμο αγωνίζεται ένα από τα hot project του συλλόγου, ο 16χρονος εξτρέμ Ματέο Ντιμαρέλι.

Πρόκειται για ένα παιδί που έχει άμεση σχέση με την Ελλάδα καθώς αρκετά μέλη της οικογένειας του, από την πλευρά του μπαμπά του, Όρλαντ, βρίσκονται στη χώρα μας και ο ίδιος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα αν τον καλέσει. Αυτή τη στιγμή έχει αγωνιστεί με την εθνική ομάδα του Μεξικό και των ΗΠΑ (μπορεί να αγωνιστεί και με την Αλβανία) και πρόκειται για ένα από τα next big thing του αμερικάνικου ποδοσφαίρου.

Ο ίδιος ξεκίνησε δυναμικά το πρωτάθλημα καθώς αποτελεί βασικό στέλεχος της Β' ομάδας, έχει «χτυπήσει» την πόρτα της πρώτης ομάδας και επιβεβαιώνει συνεχώς το ταλέντο του. Συγκεκριμένα, στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, σκόραρε δύο φορές στη νίκη με 4-0 κόντρα στην Τακόμα.

Συγκεκριμένα ο 16χρονος εξτρέμ ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη εκτελώντας μέσα στην περιοχή και τις δύο φορές τον αντίπαλο πορτιέρε.