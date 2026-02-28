Οι οπαδοί της Μινεσότα Γιουνάιτεντ εκφράζουν με τον δικό τους τρόπο την αντίθεσή τους στην ICE και τις πρακτικές της.

Η Μινεσότα Γιουνάιτεντ δίνει απόψε το πρώτο εντός έδρας ματς για τη φετινή σεζόν του MLS ενάντια στο Σινσινάτι, με αρκετούς από τους οπαδούς της που θα δώσουν το παρών στο Allianz Field να αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους με φανέλες που θα διαφέρουν από τις υπόλοιπες. Την ευθύνη για αυτή τη διαφορά, την έχουν οι άνθρωποι του Rebel Loon, ενός πρότζεκτ που αντιτίθεται στην ICE και τις πρακτικές της, οι οποίες έχουν φέρει τον θάνατο δύο ανθρώπων τους τελευταίους μήνες στη γη των δέκα χιλιάδων λιμνών.



Οι... επαναστάτες λοιπόν προχωρούν στην τροποποίηση του σήματος του βασικού χορηγού στη φανέλα της Γιουνάιτεντ, που δεν είναι άλλος από την αλυσίδα καταστημάτων Target ούτως ώστε να μοιάζει με το έμβλημα της Επανάστασης από το Star Wars, συνδυασμένο με τον κόλυμβο, το επίσημο πτηνό της πολιτείας της Μινεσότα - το οποίο βρίσκεται και στο σήμα του συλλόγου.



«Υπάρχει η διαστρεβλωμένη εντύπωση ότι προσπαθούμε να τα βάλουμε με τα Target ή την ομάδα αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, έχει να κάνει με την υπερηφάνεια μας για το πώς η Μινεσότα αντιδρά στις ομοσπονδιακές πρακτικές εδώ», ανέφερε ο Νταν Μόνφρε, ένας εκ των εγκεφάλων του πρότζεκτ Rebel Loon.

Οι άνθρωποι του κινήματος αυτού επιθυμούν να συγκεντρώσουν 10.000 δολάρια προκειμένου να ενισχυθεί η IDN, μια οργάνωση που στηρίζει τα συνταγματικά δικαιώματα των μεταναστών. Σε συνεργασία με τοπικά καταστήματα, έχουν γίνει καλέσματα για τη μαζική τροποποίηση των φανελών της Γιουνάιτεντ έναντι ποσού μεταξύ 20-30 δολαρίων, το οποίο θα πάει στην IDN.



Ένα από τα μαγαζιά που συνεργάζονται με το πρότζεκτ είναι το Calisota Boys Customs, με την ιδιοκτήτρια, Μαρσέλα Βέγκα, να αναφέρει ότι όταν η ICE έκανε εφόδους στην περιοχή της όλο και λιγότεροι πελάτες έκαναν την εμφάνισή τους στο κατάστημά της, με την ίδια να νιώθει την ανάγκη να κλειδώσει την πόρτα, ούσα μεξικανικής καταγωγής.



«Υπήρξαν άνθρωποι που μας ζήτησαν να αλλάξουμε το λογότυπο σε φανέλες άλλων ομάδων, όπως η D.C. Γιουνάιτεντ και άλλοι», ανέφερε ο Μόνφρε, που προσδοκά η ζήτηση να αυξηθεί όσο η σεζόν προχωρά. «Ένα από τα πράγματα που μου αρέσει στο ποδόσφαιρο είναι η ποικιλομορφία στη βάση οπαδών μας όταν κοιτάς την κερκίδα, βλέπεις πολλές διαφορετικές σημαίες και αυτό σε γεμίζει υπερηφάνεια» πρόσθεσε.