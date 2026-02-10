Χάμες Ροντρίγκες: Το ξεθωριασμένο άστρο και ο απρόσμενος προορισμός στην... ψυχρή Μινεσότα

Στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ του MLS, υπό τη σκιά της πολιτικής αναταραχής, ο Χάμες Ροντρίγκες φέρνει λάμψη, ελπίδα και... προβληματισμό.

Ο Χάμες Ροντρίγκες ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες από τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ, τον 12ο σταθμό της καριέρας του, μιας καριέρας νομαδικής, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν κατάφερε πουθενά να στεριώσει. Στο γκρίζο και «σκοτεινό» τοπίο της μεσοδυτικής πολιτείας των ΗΠΑ, καλείται να διατηρήσει όχι μόνο την αγωνιστική του κατάσταση ενόψει του Μουντιάλ αλλά να διαχειριστεί και έναν έντονο πολιτικό αναβρασμό.

Η νομαδική καριέρα

Γεννημένος στην Κούκουτα της Κολομβίας, βίωσε από μικρός την εγκατάλειψη του πατέρα του, ενώ αντιμετώπιζε και προβλήματα τραυλισμού. Η μητέρα του ήταν εκείνη που ανέλαβε να τον καθοδηγεί στην καριέρα του και τον έγραψε στο πρώτο του σωματείο, το Ενβιγκάδο. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Αργεντινής και από εκεί οι εμφανίσεις του τον οδήγησαν στα ραντάρ της Ευρώπης και της Πόρτο.

Η εξέλιξή του ήταν ανοδική με ορόσημο το Μουντιάλ του 2014. Το Νο10 της Κολομβίας έλαμψε στα γήπεδα της Βραζιλίας και έκανε τις μεγάλες ομάδες να στρέψουν το βλέμμα πάνω του. Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις και η ανάδειξή του ως πρώτου σκόρερ, δεν άφησαν ούτε τη Ρεάλ Μαδρίτης αδιάφορη. Η Βασίλισσα έκλεισε τελικά το deal και έφερε τον Χάμες από τη Μονακό στην ισπανική πρωτεύουσα. Το μέλλον του προμηνυόταν λαμπρό. Αλλά η συνέχεια διέψευσε τις προσδοκίες και το άστρο του άρχισε να ξεθωριάζει. Οι αλλαγές μετά την απόλυση του Αντσελότι το 2015, περίπλεξαν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Οι σχέσεις του με τον Μπενίτεθ δεν ήταν και οι καλύτερες, ενώ η έλευση του Ζιντάν, οδήγησε σε ακόμη μικρότερο χρόνο συμμετοχής. Μετά από τρία χρόνια στο «Μπερναμπέου», ακολούθησε μια διαδρομή περιπλάνησης με τον ίδιο να μην μπορεί να νιώσει πουθενά σαν το σπίτι του.

Αγωνίστηκε σε Γερμανία, Αγγλία, Κατάρ, Ελλάδα, Βραζιλία, αλλά το πέρασμά του δεν ήταν το αναμενόμενο. Δυσκολίες προσαρμογής, αδυναμία να ταιριάξει στο στυλ παιχνιδιού, το προσωπικό «εγώ»... το κλίμα, η κουλτούρα της εκάστοτε χώρας, δημιουργούσαν συνεχώς ρωγμές. Και κάθε φορά που ένα deal ενθουσίαζε, κατέληγε να προβληματίζει. Το 2025 εντάχθηκε στο ρόστερ της Λεόν με στόχο τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Το ξεκίνημά του ήταν ενθαρρυντικό, αλλά η μεξικανική ομάδα έμεινε εκτός διοργάνωσης, λόγω παραβίασης των κανονισμών πολυιδιοκτησίας. Έκτοτε άρχισε ξανά η πτώση του, μέχρι που έμεινε ελεύθερος.

Él está aquí.



The club has signed Colombian international attacking midfielder James Rodríguez to a guaranteed contract through June 2026, with a club option through December 2026. pic.twitter.com/SLUjgLmDUh February 6, 2026

Ο δρόμος προς το MLS

Με μόλις τέσσερις μήνες να απομένουν για το κορυφαίο ραντεβού του πλανήτη, ο Κολομβιανός... γυρολόγος ξεκίνησε από την αρχή την αναζήτηση νέας ομάδας. Το MLS δεν ήρθε απρόοπτα, ήταν στα πλάνα του. Η Λίγκα επίσης τον είχε στο στόχαστρο, ενώ το 2020 ήταν κοντά στην Ίντερ Μαϊάμι. Αυτό που προκαλεί απορία, είναι η επιλογή της ομάδας. Η αύρα της Δυτικής Ακτής θα φαινόταν ένας ιδανικότερος προορισμός και πιο φιλόξενος, ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει μια προσθήκη ως designated player. Παρόλα αυτά ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπάγερν Μονάχου ετοίμασε βαλίτσες για την ψυχρή Μινεσότα, ως μια πιο προσιτή λύση.

Ο σύλλογος του MLS για πρώτη φορά στην ιστορία του αποκτά έναν τόσο δημιουργικό και εμβληματικό παίκτη, αν και το ερώτημα είναι πως θα χτιστεί η ομάδα γύρω του για μόνο λίγους μήνες ή στην καλύτερη περίπτωση για ένα χρόνο. Δίχως αμφιβολία, ο μαέστρος της Κολομβίας παραμένει ένας επικίνδυνος παίκτης με φαρμακερό αριστερό πόδι και οι Loons θέλουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο την ποιότητα του. Από την άλλη ο ίδιος να προετοιμαστεί όσο καλύτερα γίνεται για το τρίτο Μουντιάλ της καριέρας του.

Η Μινεσότα Γιουνάιτεντ δεν έχει ιδιαίτερο ιστορικό μεταγραφών Κολομβιανών. Αυτή τη στιγμή στο ρόστερ υπάρχουν οι νεαροί Τζέφερσον Ντίας και Μαουρίσιο Γκονσάλες και σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, όχι μόνο οι ίδιοι ανυπομονούν να βρεθούν συμπαίκτες με το είδωλό τους, αλλά ήδη ολόκληρη η πόλη έχει ξεσηκωθεί. Και αυτό από μόνο του δείχνει την επίδραση του 34χρονου σταρ, κι ας μην έχει αγωνιστεί ακόμα.

Ο πολιτικός αντίκτυπος της μεταγραφής

Στον απόηχο της αστραφτερής μεταγραφής, η Μινεσότα διανύει μια τεταμένη περίοδο με έντονη πολιτική αστάθεια και αναταραχή. Από τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επιβάλλει την καταστολή της μετανάστευσης στην πολιτεία με ισχυρή παρουσία του ICE. Τον προηγούμενο μήνα, η Μινεάπολη υπέστη ένα μεγάλο σοκ, καθώς πράκτορες της Υπηρεσίας Ελέγχου Μετανάστευσης, σκότωσαν δύο πολίτες, γεγονός που οδήγησε σε διαμαρτυρίες, συγκρούσεις, μαζική αγανάκτηση και οργή.

Ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Χάλεντ Αλ Άχμαντ ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής: «Το βρίσκω φρικτό, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Το ακούμε, το νιώθουμε, είμαστε στο πλευρό της κοινότητάς μας», τόνισε χαρακτηριστικά εκφράζοντας την άποψη ότι η άφιξη του ήρωα της Κολομβίας θα δώσει θετική αύρα και μια μικρή δόση ελπίδας.

Για τους φιλάθλους της ομάδας αλλά και ιδιαίτερα για τη λατινική κοινότητα της Μινεσότα, η μεταγραφή του Χάμες δεν είναι μια ακόμη μεταγραφή. Αντιπροσωπεύει την ελπίδα και τα όνειρα όσων βιώνουν αυτή τη δυσμενή κατάσταση. Και ο ίδιος το ξέρει καλά αυτό, πέρα από γκολ και θέαμα, ελπίζει να προσφέρει χαμόγελα σε ανθρώπους που δοκιμάζονται.

Παρά την αδυναμία να καθιερωθεί σε συλλογικό επίπεδο, ο Χάμες παραμένει ένας παθιασμένος Κολομβιανός, που μεταμορφώνεται κάθε φορά που φοράει το εθνόσημο. Ένας παίκτης που όσο κι αν οδηγείται στην αυτοκαταστροφή, συνεχίζει να ονειρεύεται και να ηγείται της ομάδας των Καφετέρος που επανήλθαν στην μεγάλη σκηνή του Μουντιάλ.