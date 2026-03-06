Τραμπ: Μέσι, Σουάρες και Νόα Άλεν πίσω από τον πρόεδρο των ΗΠΑ στις δηλώσεις του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Εν μέσω των... τεταμένων εξελίξεων στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο την αποστολή της Ίντερ Μαϊάμι, ώστε να τιμήσει τους πρωταθλητές του MLS.
Φυσικά τα «φώτα» ήταν στραμμένα στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος μπήκε στην κεντρική αίθουσα συνοδεία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον οποίο είχε χειραψία.
🚨 JUST IN: Epic moment as soccer star Lionel Messi just WALKED OUT with President Trump at the White House
Trump is welcoming Major League Soccer champions Inter Miami
The left can't stand this sight! 🔥 pic.twitter.com/OgReIfvyEx— Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 5, 2026
Δείτε ΕπίσηςΗ Ίντερ Μαϊάμι ετοιμάζεται για τον Λευκό Οίκο, παρουσία του Τραμπ - Η απόφαση του Μέσι για την επίσκεψη
Ο Ντόναλντι Τραμπ κατά την ομιλία του εκτός από τις αναφορές του για την ποδοσφαιρική πορεία της Ίντερ Μαϊάμι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στον Περσικό, έχοντας από πίσω του τους «λαμπερούς» καλεσμένους του, οι οποίοι μάλιστα τον χειροκρότησαν, όταν ολοκλήρωσε τα λεγόμενα του.
Εκτός του Μέσι το παρών έδωσα και τα υπόλοιπα αστέρια της ομάδας όπως ο Λουίς Σουάρες και ο Ροντρίγκο Ντε Πολ, ενώ ανάμεσα τους ήταν και ο «δικός» μας Νόα Άλεν, ο οποίος είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.