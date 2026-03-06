Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε την πρωταθλήτρια του MLS, Ίντερ Μαϊάμι, στον Λευκό Οίκο, με την «παρέα» του Μέσι να είναι πίσω από τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε δηλώσεις του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Εν μέσω των... τεταμένων εξελίξεων στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο την αποστολή της Ίντερ Μαϊάμι, ώστε να τιμήσει τους πρωταθλητές του MLS.

Φυσικά τα «φώτα» ήταν στραμμένα στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος μπήκε στην κεντρική αίθουσα συνοδεία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον οποίο είχε χειραψία.

Ο Ντόναλντι Τραμπ κατά την ομιλία του εκτός από τις αναφορές του για την ποδοσφαιρική πορεία της Ίντερ Μαϊάμι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στον Περσικό, έχοντας από πίσω του τους «λαμπερούς» καλεσμένους του, οι οποίοι μάλιστα τον χειροκρότησαν, όταν ολοκλήρωσε τα λεγόμενα του.

Εκτός του Μέσι το παρών έδωσα και τα υπόλοιπα αστέρια της ομάδας όπως ο Λουίς Σουάρες και ο Ροντρίγκο Ντε Πολ, ενώ ανάμεσα τους ήταν και ο «δικός» μας Νόα Άλεν, ο οποίος είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδων.