Η Ίντερ Μαϊάμι ετοιμάζεται για τον Λευκό Οίκο, παρουσία του Τραμπ - Η απόφαση του Μέσι για την επίσκεψη

Η Ίντερ Μαϊάμι ετοιμάζεται να επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο και τον Ντόναλντ Τραμπ, με την παρουσία του Λιονέλ Μέσι στην εκδήλωση να θεωρείται αβέβαιη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μην βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, όταν ο στρατός που διοικεί άρχισε να βομβαρδίζει το Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο, ωστόσο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί κανονικά στον Λευκό Οίκο για μια πιο... «σημαντική» εκδήλωση, καθώς θα υποδεχτεί την Ίντερ Μαϊάμι ως πρωταθλήτρια MLS για το 2025.

Η παρουσία του σούπερ σταρ της ομάδας, Λιονέλ Μέσι, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί αλλά το ταξίδι έχει προγραμματιστεί για πριν από τον αγώνα εναντίον της DC United το Σάββατο 7 Μαρτίου.

Σε περίπτωση που τελικά παραστεί, η παρουσία του θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που ο Αργεντίνος επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο. Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας προσκλήθηκε να παραλάβει το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τον Ιανουάριο του 2025, αλλά δεν μπόρεσε να παραστεί.

Από την άλλη, το αντίπαλο «δέος» του Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο προσκλήθηκε και παρευρέθηκε κανονικά σε επίσημο γεύμα στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Νοέμβριο, την ίδια ημέρα που ο πλανητάρχης φιλοξένησε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα και διάδοχο του θρόνου, Μοχάμεντ Mπιν Σαλμάν στο Οβάλ Γραφείο.

Η ενδεχόμενη επίσκεψη του Μέσι θα σημαίνει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα έχει συναντήσει τους δύο ποδοσφαιριστές που θεωρούνται οι σπουδαιότεροι της γενιάς τους, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του φετινού καλοκαιριού, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνδιοργανώνουν μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό.

Οι ομάδες του MLS που έχουν κερδίσει πρωταθλήματα έχουν προσκληθεί τακτικά να παρευρεθούν στον Λευκό Οίκο, όπως άλλωστε συνηθίζεται σε πολλά επαγγελματικά και κολεγιακά αθλήματα των ΗΠΑ, με τους Columbus Crew να είναι η τελευταία ομάδα του MLS που το έκανε αυτό το 2024, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Ο ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι, Ντέιβιντ Μπέκαμ, έχει παρευρεθεί και εκείνος με την σειρά του στον Λευκό Οίκο το 2012, μετά την κατάκτηση του εγχώριου πρωταθλήματος από την τότε ομάδα του, τους Λος Άντζελες Γκάλαξι.

Θυμίζουμε πως ο σύλλογος από τη Φλόριντα κατέκτησε το Κύπελλο MLS τον Νοέμβριο του 2025 με νίκη επί της ομάδας του Βανκούβερ, σηματοδοτώντας έτσι την πρώτη κατάκτηση του πρωταθλήματος από το 2018 όταν και ιδρύθηκε.