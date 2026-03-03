Πιο δημοφιλής από τον Μέσι: Ο Νοτιοαφρικανός που προκαλεί χαμό στο MLS!

Ο Μπεκεζέλι Μποκάζι είναι ο ποδοσφαιριστής με τον οποίο όλος ο κόσμος του MLS ασχολείται αυτή τη στιγμή.

Μπορεί το πρωτάθλημα του MLS να διαθέτει πλέον αρκετούς αστέρες, με νούμερο ένα φυσικά τον Λιονέλ Μέσι, ωστόσο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής από τη Νότιο Αφρική, με τον οποίο ασχολούνται άπαντες.

Ο λόγος για τον Μπεκεζέλι Μποκάζι, τον 20χρονο κεντρικό αμυντικό που ανήκει από τον περασμένο Δεκέμβριο στο Σικάγο, έχοντας μεταγραφεί από τους Ορλάντο Πάιρετς και φέρνοντας μαζί του έναν... στρατό πιστών ακόλουθων.

Σύμφωνα με άρθρο του Athletic, περισσότεροι από 572 χιλιάδες λογαριασμοί από τη Νότιο Αφρική ακολουθούν πλέον την ομάδα των Σικάγο Φάιρ, δείγμα της δημοτικότητας του ποδοσφαιριστή και της αγάπης που τρέφουν οι συμπατριώτες του.

Ο 20χρονος ήταν αρχηγός στους Πάιρετς, ενώ πραγματοποίησε σπουδαίες εμφανίσεις στο Κόπα Άφρικα, παράλληλα με την ικανότητά του να πασάρει, την αθλητικότητά του και το προφίλ ενός σύγχρονου αμυντικού που διαθέτει. Ουσιαστικά, ο λόγος που δεν υπάρχει ακόμη ενδιαφέρον από ευρωπαϊκούς συλλόγους, είναι το χαμηλό ύψος του (1,73μ.).

«Όταν αξιολογούσαμε τον παίκτη και ακούγαμε για το υπόβαθρό του, πόσο ενθουσιασμένοι είναι οι άνθρωποι στη Νότια Αφρική γι' αυτόν, μιλώντας για το ταλέντο της γενιάς του, αρχίζαμε να το καταλαβαίνουμε.

Αλλά ήταν δύσκολο να κατανοήσουμε πλήρως τον αντίκτυπο και τη δημοτικότητα. Το να το δούμε αυτό σε μια μόνο έκρηξη αλληλεπίδρασης στο διαδίκτυο ήταν κάπως εκπληκτικό», είπε ο προπονητής και αθλητικός διευθυντής των Σικάγο Φάιρ, Γκρεγκ Μπέρχαλτερ.