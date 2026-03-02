Η γκολάρα του Μέσι που «σφράγισε» την ανατροπή για την Ίντερ Μαϊάμι
Η Ίντερ Μαϊάμι αν και δυσκολεύτηκε, επέστρεψε σήμερα (02/03) στις νίκες, επικρατώντας εκτός έδρας της Ορλάντο Σίτι με 2-4, χάρη στον «αειθαλή» Λιονέλ Μέσι που πέτυχε τα πρώτα του γκολ για φέτος στο πρωτάθλημα.
Η ομάδα από τη Φλόριντα βρέθηκε πίσω στο σκόρ με 2-0 ήδη από το 24 λεπτό της αναμέτρησης, όμως χάρη στην απίθανη εμφάνιση του Αργεντίνου σούπερ σταρ στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να πάρει μία σπουδαία νίκη.
Πιο συγκεκριμένα, ο 38χρόνος επιθετικός βρήκε δίχτυα στο 57' για το 2-2 (είχε προηγηθεί γκολ του Σιλβέτι στο 49΄), ενώ στο 90', με απευθείας εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από το ύψος της μικρής περιοχής, έγραψε το τελικό 4-2, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο μία επική ανατροπή.
Δείτε εδώ το γκολ του Λιονέλ Μέσι:
MESSI BURIES THE FREE KICK FOR HIS BRACE! 😱 pic.twitter.com/OY2INMvrHe— Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026
