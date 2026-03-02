Ο Μέσι τρόλαρε τον πάγκο της Ορλάντο, ρωτώντας τους αν θέλουν αυτόγραφο
Η Ίντερ Μαϊάμι, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι, επέστρεψε στις νίκες στο MLS, επικρατώντας με 2-4 της Ορλάντο, σε ένα παιχνίδι που βρέθηκε να χάνει με 2-0 από το 23', με τον Αργεντίνο σούπερ σταρ να σκοράρει τα πρώτα τέρματα του στο φετινό πρωτάθλημα.
Το highlight της βραδιάς όμως ήρθε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, όταν ο 38χρόνος επιθετικός σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από τη μικρή περιοχή για το τελικό 2-4.
MESSI BURIES THE FREE KICK FOR HIS BRACE! 😱 pic.twitter.com/OY2INMvrHeMarch 2, 2026
Αφού ολοκλήρωσε την ανατροπή, ο Αργεντίνος πανηγύρισε κατευθυνόμενος προς τον αντίπαλο πάγκο με μια τολμηρή χειρονομία, ρωτώντας τους αν ήθελαν ένα αυτόγραφο, μια... ιδιαίτερη κίνηση που δεν εκτιμήθηκε και πολύ από τους αντιπάλους παίκτες.
🚨💣 Lionel Messi asked the Orlando City bench if they wanted an AUTOGRAPH after scoring a brace and masterminding a dramatic comeback. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/cUMGEqKzyF— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 2, 2026
Για την ιστορία, με τα δύο γκολ αυτά που πέτυχε, ο Μέσι έγινε ο μόνος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που σκοράρει ένα γκολ σε 22 συναπτά ημερολογιακά έτη, από το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2005 και έπειτα, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω την κληρονομιά του ως ο GOAT του ποδοσφαίρου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.