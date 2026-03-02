Ο Μέσι τρόλαρε τον πάγκο της Ορλάντο, ρωτώντας τους αν θέλουν αυτόγραφο

Ο Λιονελ Μέσι, αφού υπέγραψε την ανατροπή της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στην Ορλάντο, τρόλαρε τον πάγκο των αντιπάλων του, ρωτώντας τους αν θέλουν να τους δώσει αυτόγραφο.

Η Ίντερ Μαϊάμι, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι, επέστρεψε στις νίκες στο MLS, επικρατώντας με 2-4 της Ορλάντο, σε ένα παιχνίδι που βρέθηκε να χάνει με 2-0 από το 23', με τον Αργεντίνο σούπερ σταρ να σκοράρει τα πρώτα τέρματα του στο φετινό πρωτάθλημα.

Το highlight της βραδιάς όμως ήρθε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, όταν ο 38χρόνος επιθετικός σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από τη μικρή περιοχή για το τελικό 2-4.

Αφού ολοκλήρωσε την ανατροπή, ο Αργεντίνος πανηγύρισε κατευθυνόμενος προς τον αντίπαλο πάγκο με μια τολμηρή χειρονομία, ρωτώντας τους αν ήθελαν ένα αυτόγραφο, μια... ιδιαίτερη κίνηση που δεν εκτιμήθηκε και πολύ από τους αντιπάλους παίκτες.

🚨💣 Lionel Messi asked the Orlando City bench if they wanted an AUTOGRAPH after scoring a brace and masterminding a dramatic comeback. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/cUMGEqKzyF — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 2, 2026

Για την ιστορία, με τα δύο γκολ αυτά που πέτυχε, ο Μέσι έγινε ο μόνος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που σκοράρει ένα γκολ σε 22 συναπτά ημερολογιακά έτη, από το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2005 και έπειτα, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω την κληρονομιά του ως ο GOAT του ποδοσφαίρου.