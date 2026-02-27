Το Τορόντο έφερε στο MLS τον Τζος Σάρτζεντ, με το ποσό να ενδέχεται να ξεπεράσει και εκείνο που έδωσε η LAFC για τον Σον.

Παρότι διεθνής με τις ΗΠΑ από τα 18 του χρόνια, ο Τζος Σάρτζεντ δεν είχε αγωνιστεί ποτέ του στο MLS, ωστόσο αυτό θα αλλάξει άμεσα, με τον Αμερικανό επιθετικό να έρχεται στη λίγκα μέσω... Καναδά!

Το Τορόντο, βλέπετε, ολοκλήρωσε μία τεράστια μεταγραφή, αποκτώντας τον 26χρονο φορ από τη Νόριτς έναντι 18,65 εκατομμυρίων ευρώ. Ποσό που αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο που έχει δαπανηθεί από ομάδα του Major League Soccer, πίσω από Χέουνγκ-μιν Σον (LAFC, 22.000.000€) και Εμάνουελ Λάτε Λατ (Ατλάντα Γιουνάιτεντ, 21.250.000€) αλλά δύναται να εκτοξευτεί μέσω μπόνους, κάνοντας τον Σάρτζεντ ακριβότερο παίκτη στην ιστορία του πρωταθλήματος!

Ο Αμερικανός υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Τορόντο μέχρι το 2031 και αφήνει την Ευρώπη μετά από μία οκταετία, κατά την οποία αγωνίστηκε αρχικά στη Βέρντερ Βρέμης (2018-2021) και εν συνεχεία στη Νόριτς (2021-2026), μετρώντας 15 και 56 γκολ αντίστοιχα με τους δύο συλλόγους.