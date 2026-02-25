Έρικ Ράμσεϊ και Βιλφρίντ Νανσί απομακρύνθηκαν μέσα σε λίγο καιρό από Γουέστ Μπρομ και Σέλτικ αντίστοιχα, σε μία ιδιαίτερα ανησυχητική, για το MLS, σύμπτωση.

Προσελκύοντας αστέρες όπως ο Μέσι, ο Σουάρες, ο Σον και ο Χάμες, το MLS προσπαθεί να ανεβάσει το αγωνιστικό του επίπεδο ωστόσο ενώ τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν πράγματι καλύτερα όσον αφορά στους παίκτες που αγωνίζονται εκεί, δεν ισχύει το ίδιο και με τους προπονητές.

Αυτό τουλάχιστον μπορεί να σκεφτεί κανείς βλέποντας τις μεγάλες αποτυχίες δύο προπονητών που τα πήγαν καλά στις ΗΠΑ αλλά απέτυχαν παταγωδώς στην Ευρώπη. Για 33 ημέρες, ο Βιλφρίντ Νανσί βρέθηκε στον πάγκο της Σέλτικ, ωστόσο αποχώρησε κακήν κακώς αρχές Ιανουαρίου με απολογισμό δύο νικών και έξι ηττών, παρότι στο παρελθόν είχε ένα MLS Cup και ένα Leagues Cup στον πάγκο της Κολόμπους Κρου.

Ακόμη πιο πρόσφατο παράδειγμα, αυτό του Έρικ Ράμσεϊ. Άλλοτε μέλος του τεχνικού επιτελείου σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και εθνική Ουαλίας, ο Βρετανός ανέλαβε το 2024 τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ και την οδήγησε δις στα προημιτελικά των playoffs, καθώς και μία φορά στην τετράδα του US Open Cup. Στις αρχές Ιανουαρίου λοιπόν, αποχώρησε προκειμένου να επιστρέψει στην Αγγλία και να αναλάβει τη Γουέστ Μπρομ, με την οποία μέτρησε τέσσερις ισοπαλίες και πέντε ήττες πριν απολυθεί χωρίς να έχει ούτε μία νίκη!

«Να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι έχουν δει Τεντ Λάσο και έχουν παρασυρθεί» σχολίασε μεταξύ σοβαρού και αστείου ο άλλοτε φορ της Σαουθάμπτον, της Μπέρνλι, της ΚΠΡ και της Γουέστ Μπρομ, Τσάρλι Όστιν, με αμερικανικά ΜΜΕ να προβληματίζονται για το γεγονός ότι δύο αξιόλογοι προπονητές του MLS απέτυχαν τόσο ηχηρά στην Ευρώπη.