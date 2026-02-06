Ο Κολομβιανός άσος και πρώην ερυθρόλευκος, Χάμες Ροντρίγκες, ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Ο Χάμες Ροντρίγκες βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού ανακοινώθηκε και με κάθε επισημότητα από τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ. Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός, που είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό, θα αγωνίζεται πλέον στο MLS, ενώ το το συμβόλαιό του θα έχει ισχύ μέχρι τον Ιούνιο του 2026 με οψιόν ανανέωσης για άλλους έξι μήνες.

To τελευταίο διάστημα η συζητήσεις των δύο πλευρών ήταν σε προχωρημένο επίπεδο και εκκρεμούσαν μόνο τα διαδικαστικά, ενώ είχε μείνει ελεύθερος από την μεξικάνικη Κλουμπ Λεόν. Αυτός είναι η 13ος σύλλογος του Κολομβιανού, που κατά τη διάρκειά της καριέρας άλλαξε πολλές ομάδες, χωρίς να μπορεί να στεριώσει. Μεταξύ άλλων έχει φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, Έβερτον, Μπάγερν Μονάχου, Ολυμπιακού, Σάο Πάολο, Ράγιο Βαγιεκάνο. Μεγάλος στόχος του φυσικά είναι το Μουντιάλ με την Εθνική του Ομάδα, όπου αποτελεί αναπόσπαστο μέλος τα τελευταία χρόνια.