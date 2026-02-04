Ο Κολομβιανός άσος βρίσκεται κοντά σε ομάδα του MLS, η οποία θα αποτελέσει τον 7ο σταθμό του σε έξι χρόνια!

Το πέρασμα του Χάμες Ροντρίγκες από την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό κρίθηκε... αποτυχημένο, μια κατάσταση που δυστυχώς για τον ίδιο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Ο Κολομβιανός άσος, που από τον περασμένο Νοέμβριο είναι ελεύθερος, έχοντας αποχωρήσει από τη Μεξικανική Λεόν, ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Μιας καριέρας που ήδη περιλαμβάνει 11 «σταθμούς».

Πλέον, ο 34χρονος μεσοεπιθετικός οδεύει προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το MLS, καθώς σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο συζητήσεων με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο συγκεκριμένος σύλλογος θα αποτελέσει την 7η «μεταγραφή» του Χάμες τα τελευταία έξι χρόνια! Από το 2020 μέχρι και σήμερα, ο άλλοτε σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης έχει φορέσει τη φανέλα των Έβερτον, Αλ Ραγιάν, Ολυμπιακού, Σάο Πάολο, Ράγιο Βαγιεκάνο και (όπως είπαμε) Κλαμπ Λεόν.