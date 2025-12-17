Ρεπορτάζ του Athletic αναφέρει πως ο Ουρουγουανός στράικερ βρίσκεται ένα βήμα από το να υπογράψει νέο συμβόλαιο και να μείνει στο πλάι του Λιονέλ Μέσι.

Πολλά γράφονται το τελευταίο διάστημα, αναφορικά με το μέλλον του Λουίς Σουάρες, από επιστροφή στην πατρίδα του για λογαριασμό της Νασιονάλ, μέχρι απόσυρση από την ενεργό δράση.

Ο λόγος φυσικά είναι πως το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, ωστόσο, ρεπορτάζ του Athletic φέρνει τα πάνω-κάτω σχετικά με τον Ουρουγουανό φορ.

Όπως αναφέρει το έγκριτο μέσο, ο 38χρονος στράικερ είναι πλέον ένα βήμα από την υπογραφή νέας συμφωνίας με την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, με την οποία πριν λίγες ημέρες πανηγύρισε τον τίτλο του MLS, παρότι δεν αγωνίστηκε στον τελικό λόγω τιμωρίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Σουάρες θα υπογράψει για μια ακόμη σεζόν, θέλοντας έτσι να μείνει στο πλάι του καλού του φίλου, Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο είναι σχεδόν αχώριστοι από τον καιρό τους στην Μπαρτσελόνα. Με τη «ροζ» φανέλα ο Λουισίτο μετράει 42 γκολ και 29 ασίστ σε 87 επίσημα ματς.