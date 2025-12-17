Λουίς Σουάρες: Κοντά σε ανανέωση με την Ίντερ Μαϊάμι
Πολλά γράφονται το τελευταίο διάστημα, αναφορικά με το μέλλον του Λουίς Σουάρες, από επιστροφή στην πατρίδα του για λογαριασμό της Νασιονάλ, μέχρι απόσυρση από την ενεργό δράση.
Ο λόγος φυσικά είναι πως το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, ωστόσο, ρεπορτάζ του Athletic φέρνει τα πάνω-κάτω σχετικά με τον Ουρουγουανό φορ.
Όπως αναφέρει το έγκριτο μέσο, ο 38χρονος στράικερ είναι πλέον ένα βήμα από την υπογραφή νέας συμφωνίας με την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, με την οποία πριν λίγες ημέρες πανηγύρισε τον τίτλο του MLS, παρότι δεν αγωνίστηκε στον τελικό λόγω τιμωρίας.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Σουάρες θα υπογράψει για μια ακόμη σεζόν, θέλοντας έτσι να μείνει στο πλάι του καλού του φίλου, Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο είναι σχεδόν αχώριστοι από τον καιρό τους στην Μπαρτσελόνα. Με τη «ροζ» φανέλα ο Λουισίτο μετράει 42 γκολ και 29 ασίστ σε 87 επίσημα ματς.
🚨 Inter Miami are in the final stages of giving Uruguay forward Luis Suárez a new contract that will keep the 38-year-old at the club for the 2026 MLS season. 🇺🇸🤝— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 17, 2025
(Source: @TheAthleticFC) pic.twitter.com/iL2YEmNX1f
