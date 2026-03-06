Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο που απεικονίζει τον Λιονέλ Μέσι να χειροκροτάει τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ομιλία του δεύτερου για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Επίτιμος καλεσμένος του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ήταν ο Λιονέλ Μέσι και όλη η ομάδα της Ίντερ Μαϊάμι, ως ένδειξη τιμής για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο MLS.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποθέωσε με τα λόγια του τον Αργεντίνο σούπερ σταρ για τα όσα έχει προσφέρει στο άθλημα, έκανε τη σύγκριση με τον Πελέ και φυσικά ευχαρίστησε τον Μέσι που έχει επιλέξει τις ΗΠΑ για να συνεχίσει την μυθική καριέρα του.

Ωστόσο, viral με την αρνητική έννοια έχει γίνει μια κίνηση του 38χρονου άσου. Συγκεκριμένα, μετά από ένα σχόλιο του Τραμπ αναφορικά με την τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, που έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους και μικρά παιδιά, με τον Μέσι στο τέλος να τον χειροκροτάει (αμήχανα) και να προκαλεί την έκρηξη των social media.