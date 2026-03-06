Τραμπ: Το χειροκρότημα του Μέσι μετά την ομιλία για βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)
Επίτιμος καλεσμένος του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ήταν ο Λιονέλ Μέσι και όλη η ομάδα της Ίντερ Μαϊάμι, ως ένδειξη τιμής για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο MLS.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αποθέωσε με τα λόγια του τον Αργεντίνο σούπερ σταρ για τα όσα έχει προσφέρει στο άθλημα, έκανε τη σύγκριση με τον Πελέ και φυσικά ευχαρίστησε τον Μέσι που έχει επιλέξει τις ΗΠΑ για να συνεχίσει την μυθική καριέρα του.
Δείτε ΕπίσηςΤραμπ: Μέσι, Σουάρες και Νόα Άλεν πίσω από τον πρόεδρο των ΗΠΑ στις δηλώσεις του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Ωστόσο, viral με την αρνητική έννοια έχει γίνει μια κίνηση του 38χρονου άσου. Συγκεκριμένα, μετά από ένα σχόλιο του Τραμπ αναφορικά με την τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, που έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους και μικρά παιδιά, με τον Μέσι στο τέλος να τον χειροκροτάει (αμήχανα) και να προκαλεί την έκρηξη των social media.
Donald Trump casually announces more illegal bombing of Iran in front of the entire Inter Miami squad.— Leyla Hamed (@leylahamed) March 5, 2026
Hundreds of children have been killed in Iran in the last few days.
Lionel Messi and his teammates respond with applause. Bizarre. pic.twitter.com/rT0E2tlm9L
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.