Η Ίντερ Μαϊάμι και ο Λιονέλ Μέσι επισκέφτηκαν τον Λευκό Οίκο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Αργεντίνο.

Το θέμα των τελευταίων ωρών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι φυσικά η επίσκεψη της Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι στον Λευκό Οίκο, παρουσία φυσικά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την ομάδα του Χαβιέρ Μασεράνο ως ένδειξη τιμής για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του MLS, ωστόσο ο Αργεντίνος σούπερ σταρ κατάφερε να είναι το κεντρικό πρόσωπο.

Σε αυτό φυσικά ρόλο έπαιξαν και τα λόγια του Τραμπ, ο οποίος πραγματικά αποθέωσε τον Μέσι, αναφέροντας πως ήρθε (σσ στο MLS) και κέρδισε, παρά την τεράστια πίεση που είχε στις πλάτες του, κάνοντας κάτι που άλλοι σταρ του ποδοσφαίρου απέτυχαν. Παράλληλα, έκανε την σύγκριση με τον Πελέ, λέγοντας πως «ίσως» ο Μέσι να είναι καλύτερος από τον Βραζιλιάνο, ρίχνοντας βέβαια το... μπαλάκι στους παρευρισκόμενους.

«Θα μπορούσες να παίζεις σε όποια ομάδα θέλεις σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά διάλεξες να είσαι εδώ, σε ευχαριστούμε!», σχολίασε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος.