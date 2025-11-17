Ο Λουίς Σουάρες μίλησε ανοιχτά για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια σε μια συγκινητική εξομολόγηση στη Sport, αποκαλύπτοντας πώς οι δυσκολίες διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα του.

Σε μια από τις πιο ειλικρινείς εξομολογήσεις της καριέρας του, ο Λουίς Σουάρες άφησε για λίγο στην άκρη το ένστικτο του στράικερ και μίλησε σαν το παιδί που πάλευε καθημερινά για να επιβιώσει στους δρόμους της Ουρουγουάης. Ο 38χρονος επιθετικός της Ίντερ Μαϊάμι, μίλησε στη «Sport» σε μια μακροσκελή συνέντευξη.

«Από μικρός έπρεπε να παλεύω για να έχουμε να φάμε εγώ και η οικογένειά μου. Ήμασταν έξι αδέρφια. Η μητέρα μου δούλευε μόνη της σε εμπορικό κέντρο, καθάριζε τουαλέτες. Εγώ, 9-10 χρονών, μάζευα τα χρήματα που έβγαζε για να αγοράσω τρόφιμα. Έπλενα αυτοκίνητα, μάζευα κάρτες τηλεφώνου για να τις πουλήσω. Χρειάστηκε να εφεύρω τρόπους για να ζήσουμε. Δεν το μετανιώνω. Εκεί χτίστηκε ο χαρακτήρας μου» ανέφερε αρχικά.

Από τα πρώτα του βήματα ως επαγγελματίας, ο Λουίς Σουάρες έμαθε να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και να μετατρέπει κάθε εμπόδιο σε δύναμη:«Αν κάτι με χαρακτηρίζει, είναι η ανταρσία. Πάντα πάλευα με τις κριτικές. Στα 18 μου, στο Νασιονάλ, με κατηγορούσαν για τα χαμένα γκολ. Στην Ολλανδία με θεωρούσαν χοντρό. Στη Λίβερπουλ αντιμετώπισα επιθέσεις για την απειθαρχία μου, και στην Μπαρτσελόνα πέρασα δύσκολες περιόδους. Κάθε στάδιο της καριέρας μου είχε τις δικές του προκλήσεις, αλλά οι κριτικές δεν με ρίχνουν με κάνουν πιο δυνατό».

🔴 ENTREVISTA SPORT | @LuisSuarez9: "¿Cuando era chico? He llegado a cuidar coches para llevar dinero a mi casa"

Για τη σχέση του με τον Μέσι: «Με τα χρόνια μάθαμε ο ένας τον άλλον καλύτερα, μέσα κι έξω από το γήπεδο. Γελάμε καμιά φορά γιατί συνειδητοποιούμε πως ζούμε αυτό που είχαμε ονειρευτεί στην Μπαρτσελόνα: να απολαύσουμε μαζί το τελευταίο κομμάτι της καριέρας μας. Είναι αιώνιος. Αυτό που κάνει στο γήπεδο δεν υπάρχει».



Φυσικά, ο Σουάρες δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην Μπαρτσελόνα, όπου φόρεσε τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» από το 2014 έως το 2017. Παρά τις μεγάλες επιτυχίες, δεν κρύβει ότι υπήρχαν δύσκολες στιγμές: «Στην Μπαρτσελόνα πρέπει να αποδίδεις από 7 έως 10 σε κάθε παιχνίδι. Αν πέσεις λίγο, αμέσως αρχίζουν οι αμφιβολίες. Δεν είναι δύσκολο να φτάσεις στην ομάδατο δύσκολο είναι να παραμείνεις εκεί για πολλά χρόνια».

Ο Ουρουγουανός επιθετικός παραδέχεται ότι η Βαρκελώνη παραμένει πάντα στο μυαλό του και σχεδιάζει να επιστρέψει μόνιμα εκεί με την οικογένειά του: «Εκεί νιώθουμε σπίτι μας».

Τέλος όσο για τη νέα πρόκληση στην MLS δήλωσε: «Πολλοί υποτιμούν το πρωτάθλημα, αλλά τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους. Έχουμε χάσει από τον τελευταίο και κερδίσει τον πρώτο. Τα ταξίδια είναι πολλά και οι αποστάσεις μεγάλες, αλλά προσπαθώ να απολαμβάνω κάθε στιγμή και να δίνω το 100% σε κάθε παιχνίδι».

