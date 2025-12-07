Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ κατέκτησε τον 48ο τίτλο της μυθικής καριέρας του και η πορεία του στο MLS αποδεικνύει πως δεν πήγε εκεί για τα τελευταία... ένσημα!

Μόλις έξι μήνες απομένουν για το Μουντιάλ 2026, με τον Λιονέλ Μέσι σε κάθε σχετική ερώτηση που δέχεται να απαντάει πως θέλει πολύ να βοηθήσει την πατρίδα του να διατηρήσει τον τίτλο, όμως δεν ξέρει σε τι κατάσταση θα βρίσκεται το σώμα του.

Η απάντηση πάντως δόθηκε για ακόμη μια φορά το βράδυ του Σαββάτου (6/12), αφού ο... κοντός, με δυο ασίστ οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στην πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος MLS της ιστορίας της, επικρατώντας 3-1 των Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ.

Στο «αντίο» των δυο φίλων του, Σέρχιο Μπουσκέτς και Ζόρντι Άλμπα, που παρέα κατέκτησαν τα πάντα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ο 38χρονος πανηγύρισε μαζί τους τον 48ο τίτλο της μυθικής καριέρας του, επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο την πλούσια τροπαιοθήκη του.

Από το 2023, όταν και μετακόμισε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Μέσι έχει πανηγυρίσει τρόπαιο κάθε σεζόν με την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Την πρώτη, κατέκτησε το Leagues Cup, τη δεύτερη το Supporters Shield και τώρα τον τίτλο του πρωταθλητή (MLS Cup), οδηγώντας τους «ροζ» από τον... πάτο, στην κορυφή.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί (όχι σε όλους) μεγάλη εντύπωση είναι τα στατιστικά του Pulga. Σε 88 συμμετοχές με τον σύλλογο από το Μαϊάμι, ο Αργεντίνος μετράει 77 γκολ και 43 ασίστ, δηλαδή συμμετοχή σε 120 γκολ, εκ των οποίων μάλιστα τα 6 προήλθαν από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Τον λες και... πανέτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.