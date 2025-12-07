Απόσυρση όπως αρμόζει: Μπουσκέτς και Άλμπα είπαν «αντίο» με ένα ακόμη τρόπαιο

Δυο ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν για πολλά χρόνια στην ελίτ του αθλήματος, ολοκλήρωσαν παρέα την καριέρα τους, με τον ιδανικότερο τρόπο: με μια ακόμη κούπα!

Το βράδυ του Σαββάτου (6/12, σσ στην Ελλάδα), ο Λιονέλ Μέσι και η παρέα του εκπλήρωσαν τον... σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν από την Ίντερ Μαϊάμι, ολοκληρώνοντας με απόλυτη επιτυχία τη σεζόν στο MLS.

Η ομάδα του Χαβιέρ Μασεράνο επικράτησε 3-1 στον τελικό των Playoffs των Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ και πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο πρωταθλήματος της ιστορίας της.

Ο 38χρονος μάγος από το Ροσάριο είχε κέφια, μοιράζοντας δυο ασίστ και οδηγώντας εκ του ασφαλούς τους «ροζ» στην κορυφή του Αμερικανικού ποδοσφαίρου, σε μια ωστόσο ιδιαίτερη στιγμή για τους Σέρχιο Μπουσκέτς και Ζόρντι Άλμπα, καθώς αμφότεροι έπαιξαν για τελευταία φορά στην τεράστια καριέρα τους.

Καταξιώθηκαν στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα υπό την... κοινή στέγη της Μπαρτσελόνα αλλά και της Εθνικής Ισπανίας, κατακτώντας κάθε διαθέσιμο τίτλο που βρήκαν μπροστά τους, και, «κρέμασαν» τα παπούτσια τους με τον ιδανικότερο τρόπο: με έναν ακόμη τίτλο.

Ο «Μπούσι» ολοκλήρωσε την πορεία του (από το 2005) σε ηλικία 37 ετών με 983 συμμετοχές, έχοντας 21 γκολ και 71 ασίστ και πανηγυρίζοντας συνολικά 37 τίτλους, μεταξύ των οποίων το Μουντιάλ του 2010 και 3 Champions League, ενώ ο Άλμπα σταμάτησε ένα χρόνο νεότερος (36), ύστερα από 801 καταγεγραμμένα παιχνίδια, στα οποία σκόραρε 61 φορές, μοίρασε 162 ασίστ και κατέκτησε 22 κούπες, με το Euro του 2012 και το Champions League του 2015 να ξεχωρίζει.