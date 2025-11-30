Αν και αυτή τη φορά δεν πρωταγωνίστησε, ο Μέσι «έγραψε» ακόμα ένα ρεκόρ, στην πεντάρα της Ίντερ Μαϊάμι επί της Νιου Γιορκ Σίτι, παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό του MLS!

Τον 47ο τίτλο της καριέρας του πανηγύρισε τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11) ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντίνος μάγος αυτή τη φορά δεν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Ίντερ Μαϊάμι, όμως έβαλε το... λιθαράκι του, κάνοντας μάλιστα ρεκόρ, στο άνετο 5-1 επί της Νιου Γιορκ Σίτι, στον τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας του MLS.

Η ομάδα του Χαβιέρ Μασεράνο και του δικού μας, Νόα Άλεν που αγωνίστηκε βασικός, με χατ-τρικ του Ταντέο Αλιέντε και επίσης σκόρερ τους Σιλβέτι και Σεγκόβια, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και στέφθηκε περιφερειακή πρωταθλήτρια, με τον ''Pulga'' να σηκώνει τη... μικρή κούπα και να ετοιμάζεται για τον τελικό του MLS απέναντι στη Βανκούβερ του Τόμας Μίλερ (6/12).

Πέραν της πρόκρισης και του τροπαίου, ο 38χρονος αστέρας κατόρθωσε να δώσει την ασίστ στο 3ο γκολ της ομάδας του, φτάνοντας τις 405 στη μυθική καριέρα του και όντας πλέον ο απόλυτος playmaker στην ιστορία του ποδοσφαίρου!