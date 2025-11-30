Μέσι: Έτοιμος να γίνει «βασιλιάς» του MLS, στον τελικό με πεντάρα η Ίντερ Μαϊάμι (vid)
Τον 47ο τίτλο της καριέρας του πανηγύρισε τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11) ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντίνος μάγος αυτή τη φορά δεν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Ίντερ Μαϊάμι, όμως έβαλε το... λιθαράκι του, κάνοντας μάλιστα ρεκόρ, στο άνετο 5-1 επί της Νιου Γιορκ Σίτι, στον τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας του MLS.
Η ομάδα του Χαβιέρ Μασεράνο και του δικού μας, Νόα Άλεν που αγωνίστηκε βασικός, με χατ-τρικ του Ταντέο Αλιέντε και επίσης σκόρερ τους Σιλβέτι και Σεγκόβια, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και στέφθηκε περιφερειακή πρωταθλήτρια, με τον ''Pulga'' να σηκώνει τη... μικρή κούπα και να ετοιμάζεται για τον τελικό του MLS απέναντι στη Βανκούβερ του Τόμας Μίλερ (6/12).
Eastern Conference Champs 🏆@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/oQslTrdaIG— Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025
Πέραν της πρόκρισης και του τροπαίου, ο 38χρονος αστέρας κατόρθωσε να δώσει την ασίστ στο 3ο γκολ της ομάδας του, φτάνοντας τις 405 στη μυθική καριέρα του και όντας πλέον ο απόλυτος playmaker στην ιστορία του ποδοσφαίρου!
🚨 Official: Lionel Messi becomes the player with most assists in football history.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2025
🥇 Leo Messi — 4️⃣0️⃣5️⃣
🥈 Ferenc Puskas — 4️⃣0️⃣4️⃣
🥉 Pelé — 3️⃣6️⃣9️⃣ pic.twitter.com/C1OPMmNK01
