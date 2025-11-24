Ο 38χρονος επέστρεψε κεφάτος στις υποχρεώσεις της Ίντερ Μαϊάμι με γκολ και χατ-τρικ σε ασίστ, οδηγώντας τη στον τελικό της Ανατολικής περιφέρειας του MLS.

Η διακοπή των Εθνικών ομάδων ολοκληρώθηκε και μαζί με τα κορυφαία πρωταθλήματα, επέστρεψε στη δράση και το MLS, με τον Λιονέλ Μέσι να χαρίζει ακόμη μια ποδοσφαιρική παράσταση τα ξημερώματα της Δευτέρας (24/11).

Ο 38χρονος μάγος ουσιαστικά κέρδισε... μόνος του τη Σινσινάτι (0-4), στέλνοντας την Ίντερ Μαϊάμι στον τελικό της Ανατολικής περιφέρειας, έχοντας γκολ και τρεις ασίστ στο ματς, φτάνοντας συνολικά τις 71 συνεισφορές (γκολ και ασίστ) σε 52 ματς μέσα στο 2025, νούμερο που σίγουρα ζηλεύουν οι κορυφαίοι παίκτες της Ευρώπης, και συνολικά τις 1300 στην τεράστια πορεία του.

Η αρχή του show έγινε στο 19ο λεπτό, όταν ο Αργεντίνος άνοιξε το σκορ με... κεφαλιά, ύστερα από σέντρα του Σιλβέτι. Στο 57', οι ρόλοι άλλαξαν, ο Μέσι έκανε την ασίστ και ο συμπατριώτης του με άψογο πλασέ σημείωσε το 0-2.

GOOOOL! Mateo Silvetti’s cross ➡️ Leo Messi’s header to open the score 🤩 pic.twitter.com/KVL9ugQWMQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025

Πέντε λεπτά μετά (62') έβγαλε τον Ταντέο Αλιέντε μόνο του απέναντι από τον αντίπαλο κίπερ, για να γράψει εκείνος με τη σειρά του το 0-3, ενώ το σκηνικό επαναλήφθηκε στο 74ο λεπτό, με τον Αλιέντε να κάνει «ντοπιέτα» και τον Μέσι να φτάνει στο χατ-τρικ των ασίστ, έχοντας πλέον 404 στη μυθική καριέρα του. Βασικός αγωνίστηκε ο Νοα Άλεν, που αντικαταστάθηκε στο 71'.