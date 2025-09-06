«Βαριά» η καμπάνα για τον Λουίς Σουάρες, ο οποίος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό έξι αγωνιστικών μετά το περιστατικό με το φτύσιμο στο πρόσφατο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι. Με δύο αγώνες τιμωρήθηκε ο Σέρχιο Μπουσκέτς.

Η συμπεριφορά του Λουίς Σουάρες στον αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι με τους Σιάτλ Σάουντερς δεν θα μπορούσε να περάσει ατιμώρητη, με την πειθαρχική επιτροπή να τον τιμωρεί με πολλαπλές αγωνιστικές!

Πιο συγκεκριμένα, ο Σουάρες ήταν ένας εκ των αρνητικών πρωταγωνιστών, όταν... έφτυσε στο πρόσωπο τον προπονητή των Σάουντερς συμβάν από ακολουθήσε καυγά μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων μερικές στιγμές νωρίτερα. Η ποινή που του επιβλήθηκε βαριά, καθώς τιμωρήθηκε με αποκλεισμό έξι αγωνιστικών για τα επόμενα ματς της Ίντερ Μαϊάμι, παρότι ο ίδιος ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά το περιστατικό.

Μαζί του τιμωρήθηκε και ο Σέρχιο Μπουσκέτς που με τη σειρά του τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές αφότου χτύπησε στο πιγούνι παίκτη της αντίπαλης ομάδας!