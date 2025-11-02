Πλέον η πρόκριση στα προημιτελικά των Playoff του MLS θα κριθεί τα ξημερώματα του επόμενου Σαββάτου (8/11), στην έδρα της ομάδας του Χαβιέρ Μασεράνο.

Για ακόμη ένα παιχνίδι ο Λιονέλ Μέσι έδειξε πως ο χρόνος είναι απλά ένα νούμερο. Ωστόσο, αυτή τη φορά, η γκολάρα που σημείωσε απέναντι στη Νάσβιλ δεν ήταν αρκετή για την ομάδα του.

Η Ίντερ Μαϊάμι γνώρισε την ήττα με 2-1 από την ομάδα του Τενεσί, η οποία ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των «16», και πλέον η πρόκριση θα κριθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/11) στο ''Hard Rock Stadium'' του Μαϊάμι.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 9ο λεπτό με πέναλτι του Σαμ Σάριτζ, ενώ στο 45' ο Τζος Μπάουερ έκανε το 2-0 και έβαλε πολύ δύσκολα στην παρέα του Μέσι. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ σκόραρε με εκπληκτικό σουτ με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, απλώς για να διαμορφώσει το τελικό 2-1 και να φτάσει τα 892 γκολ καριέρας (και 3 στα Playoff).