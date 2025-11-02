Μέσι: Έβαλε γκολάρα, αλλά η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε με 2-1 από τη Νάσβιλ (vid)

Μανώλης Μακρόπουλος
ΜΕΣΙ

bet365

Πλέον η πρόκριση στα προημιτελικά των Playoff του MLS θα κριθεί τα ξημερώματα του επόμενου Σαββάτου (8/11), στην έδρα της ομάδας του Χαβιέρ Μασεράνο.

Για ακόμη ένα παιχνίδι ο Λιονέλ Μέσι έδειξε πως ο χρόνος είναι απλά ένα νούμερο. Ωστόσο, αυτή τη φορά, η γκολάρα που σημείωσε απέναντι στη Νάσβιλ δεν ήταν αρκετή για την ομάδα του.

Η Ίντερ Μαϊάμι γνώρισε την ήττα με 2-1 από την ομάδα του Τενεσί, η οποία ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των «16», και πλέον η πρόκριση θα κριθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/11) στο ''Hard Rock Stadium'' του Μαϊάμι.

Δείτε Επίσης

Μέσι: Η Σαουδική Αραβία τον... απέρριψε για το 2026!
image

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 9ο λεπτό με πέναλτι του Σαμ Σάριτζ, ενώ στο 45' ο Τζος Μπάουερ έκανε το 2-0 και έβαλε πολύ δύσκολα στην παρέα του Μέσι. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ σκόραρε με εκπληκτικό σουτ με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, απλώς για να διαμορφώσει το τελικό 2-1 και να φτάσει τα 892 γκολ καριέρας (και 3 στα Playoff).

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MLS Τελευταία Νέα