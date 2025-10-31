Ο Λιονέλ Μέσι φέρεται να έθεσε εαυτόν διαθέσιμο προς την Saudi Pro League ενόψει του Μουντιάλ 2026, όμως οι Σαουδάραβες απέρριψαν τις... υπηρεσίες του.

Μια νέα «μάχη» ανάμεσα σε Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικότητα το 2026, αλλά αυτή τη φορά μακριά από την Ισπανία. Μπορεί ο Αργεντινός «μάγος» πρόσφατα να δεσμεύτηκε με νέο συμβόλαιο έως το 2028 με την Ίντερ Μαϊάμι, όμως η νέα σεζόν θα μπορούσε να τον βρει να αγωνίζεται στην Σαουδική Αραβία!

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Αμπντουλάχ Χαμάντ, CEO της Mahd Sports Academy στην ασιατική χώρα, ο οποίος αποκάλυψε πως το περιβάλλον του Μέσι επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να εξεταστεί το σενάριο μεταγραφής του Αργεντινού σε μια ομάδα της Σαουδικής Αραβίας για τέσσερις μήνες.

Με δεδομένο πως η σεζόν στο MLS θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο και θα ξεκινήσει ξανά τον Φεβρουάριο, το περιβάλλον του Μέσι θέλησε να αναζητήσει έναν νέο σταθμό ώστε ο Αργεντίνος μάγος του ποδοσφαίρου να διατηρήσει τον ρυθμό του για το Μουντιάλ του 2026, όμως η σχετική πρόταση απορρίφθηκε από τον Υπουργό Αθλητισμού της Σαουδικής Αραβίας.

«Το περιβάλλον του Μέσι επικοινώνησε μαζί μου το προηγούμενο καλοκαίρι. Ήθελαν να αγωνιστεί στη Σαουδική Αραβία για τέσσερις μήνες. Ο κύριος λόγος πίσω από την απόφασή τους ήταν να διατηρήσουν τον ρυθμό του πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο Μπέκαμ στο παρελθόν είχε κάνει κάτι παρόμοιο. Έπαιξε στους Λος Άντζελες Γκάλαξι πριν πάει στη Μίλαν για τέσσερις μήνες. Συζητήσαμε το ίδιο ενδεχόμενο και για τον Μέσι. Αλλά όταν μετέφερα αυτή την πρόταση στον Υπουργό, εκείνος αρνήθηκε».

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας δεν μπορεί να υπάρχει απλώς για λόγους μάρκετινγκ ή ένας χώρος προπόνησης. Αυτή η διοργάνωση χτίζεται με στόχο να προσελκύσει ταλαντούχους παίκτες από όλο τον κόσμο και να εξελιχθεί σε ένα πρωτάθλημα υψηλού επιπέδου. Γι’ αυτόν τον λόγο, η πρόταση του Μέσι να έρθει μόνο για τέσσερις μήνες δεν έγινε δεκτή» τόνισε χαρακτηριστικά ο Χαμάντ.