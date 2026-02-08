Μέσι: Έβαλε γκολ στην... Μπαρτσελόνα και οι οπαδοί της το πανηγύρισαν!
Σημεία των καιρών... Ο Λιονέλ Μέσι να σκοράρει ενάντια στην Μπαρτσελόνα και οι οπαδοί της να το πανηγυρίζουν! Δεν μιλάμε βέβαια για τους Μπλαουγκράνα, αλλά για την ομώνυμη ομάδα του Εκουαδόρ, την οποία αντιμετώπισε η Ίντερ Μαϊάμι σε φιλικό ενόψει της έναρξης του MLS. Ο Αργεντινός είχε γκολ και ασίστ στο φιλικό 2-2 των Herons με τον σύλλογο από τον Ισημερινό, με οπαδούς των γηπεδούχων, που γέμισαν το γήπεδο για να δουν τον Pulga, να πανηγυρίζουν όταν σκόραρε ενάντια στην ομάδα τους!
Πολλοί δε, έκαναν την εμφάνισή τους στο Estadio Banco Pichincha με μισές-μισές φανέλες των δύο κλαμπ, με τις εικόνες να γίνονται, αναμενόμενα, viral! Πολλοί στάθηκαν στην επιρροή που έχει ο 38χρονος σταρ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με άλλους να... κράζουν τους φίλους της Μπαρτσελόνα SC για το γεγονός ότι χάρηκαν για γκολ που δέχτηκε ο σύλλογος που υποστηρίζουν, έστω και σε μία φιλική αναμέτρηση...
Ο Μέσι προέρχεται από την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου του MLS με τη φανέλα της Ίντερ, με το κλαμπ του Μαϊάμι να θέλει να διατηρήσει τα κεκτημένα και τη νέα σεζόν, η οποία θα... κοπεί στα δύο λόγω της διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά το προσεχές καλοκαίρι.
#FUTBOL | GOL DE MESSI
Lionel #Messi anotó el primer gol del partido entre #InterMiami y @BarcelonaSC, abriendo el marcador en el duelo histórico disputado en el Estadio Monumental. pic.twitter.com/G0ye8vdJfy— Corte Informativo (@CorteInforma) February 8, 2026
Golazo de Leo 😮💨 pic.twitter.com/8p8wbvNCXc— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 8, 2026
🚨🥹 An unbelievable moment!— Mr Wills (@MrWills96) February 8, 2026
Lionel Messi’s 𝐈𝐍𝐅𝐋𝐔𝐄𝐍𝐂𝐄 has spread across the 𝐖𝐇𝐎𝐋𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃. Today in 𝐄𝐂𝐔𝐀𝐃𝐎𝐑, fans arrived wearing a 𝐅𝐔𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐉𝐄𝐑𝐒𝐄𝐘 combining their local club colors with 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐌𝐈𝐀𝐌𝐈 all to support 𝐋𝐈𝐎𝐍𝐄𝐋… pic.twitter.com/esJy3WgT6L
