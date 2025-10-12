Σε μια βραδιά που θύμισε... Μπαρτσελόνα, η Ίντερ Μαϊάμι σκόρπισε με τεσσάρα την Ατλάντα Γιουνάιτεντ και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Μια εμφάνιση, μια βραδιά που πραγματικά θύμισε εποχές Μπαρτσελόνα έζησαν όσοι παρακολούθησαν τον αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ.

Η παρέα του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος ήταν και πάλι πρωταγωνιστής με δυο γκολ και μια ασίστ, επικράτησε με 4-0, σε ένα ματς όπου σκόραραν επίσης οι Λουίς Σουάρες και Τζόρντι Άλμπα, με τον τελευταίο να βραβεύεται, ενόψει και της επερχόμενης απόσυρσής του.

Το ξεκίνημα είχε την υπογραφή του Αργεντίνου μάγου, που με υπέροχο πλασέ εκτός περιοχής άνοιξε το σκορ στο 39ο λεπτό, για να ακολουθήσει πάρτι στο δεύτερο ημίχρονο.

Quien más que él… Golazo de Leoooo 🤩⚽️ pic.twitter.com/kVtxVTA2PK — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 12, 2025

Στο 51' ο Μέσι βρήκε με... κλειστά μάτια στην πλάτη της άμυνας τον Άλμπα, και εκείνος με ωραία λόμπα πέρασε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο κίπερ για το 2-0. Τη σκυτάλη πήρε 10 λεπτά μετά (61') ο Λουίς Σουάρες, που είδε την μπάλα να έρχεται από ψηλά, δεν το σκέφτηκε πολύ και με... κάτι σαν γυριστό σκόραρε ένα πανέμορφο γκολ, σημειώνοντας το 3-0 και φτάνοντας τα 600 γκολ καριέρας.

On his night, he found the net. LET’S GO

JORDI! 🔥⚽️ pic.twitter.com/9qvikNzZpD — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 12, 2025

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 87ο λεπτό, όταν οι ρόλοι άλλαξαν. Ο Άλμπα έκανε την βαθιά μπαλία και ο Μέσι με ωραίο τελείωμα ολοκλήρωσε τον θρίαμβο αλά Μπαρτσελόνα για την ομάδα του.