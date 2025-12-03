Ντέκο: «Δεν εξετάστηκε ποτέ η επιστροφή του Μέσι στη Μπαρτσελόνα»

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, ξεκαθάρισε πως η επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στο «Καμπ Νόου» δεν εξετάστηκε ποτέ από τον σύλλογο, παρά τα σχετικά σενάρια.

Η αιφνίδια επίσκεψη του Λιονέλ Μέσι στο «Καμπ Νόου» λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια προκάλεσε έκπληξη στον ισπανικό Τύπο και γέννησε διάφορες φημολογίες περί επιστροφής του Αργεντινού «μάγου» στη Βαρκελώνη για ένα Last Dance με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Μιλώντας ωστόσο στην «Cadena Ser», ο αθλητικός διευθυντής των Μπλαουγκράνα, Ντέκο, θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, ξεκαθαρίζοντας πως το ενδεχόμενο επιστροφής του Μέσι δεν εξετάστηκε ποτέ από τον σύλλογο.

«Δεν νομίζω ότι είναι δυνατό, γιατί ο Λέο έχει συμβόλαιο και αυτό δεν εξετάστηκε ποτέ από τον σύλλογο. Ο Λέο είναι πάντα ο Λέο και θα μπορούσε ακόμη να προσφέρει κάτι· είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο πρόκειται να μιλήσουμε» παραδέχθηκε αρχικά, ενώ στη συνέχεια αποθέωσε τον Αργεντινό θρύλο.

«Ο Λέο θα έχει διαχρονικό αντίκτυπο. Για μένα, ο Λέο είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου, μαζί με τον Γιόχαν και τον Ρόνι. Είναι φυσιολογικό, όντας από αυτή τη γενιά, να μην ξεχνάμε τον Λέο». Παράλληλα ο Ντέκο κλήθηκε να σχολιάσει και τις συγκρίσεις που γίνονται μεταξύ Μέσι και Λαμίν Γιαμάλ, τονίζοντας πως ο τρόπος που ενσωματώθηκαν στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα ήταν πολύ διαφορετικός.

«Είναι σε διαφορετικό επίπεδο, διαφορετικοί παίκτες. Και οι δύο είναι μπροστά από τους υπόλοιπους όσον αφορά την αντίληψή τους για το παιχνίδι. Ο Λέο μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου δεν είχε πίεση ή ανάγκη να βρίσκεται στο προσκήνιο, γιατί δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα του, ενώ ο Λαμίν μεγάλωσε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, σε μια Μπαρτσελόνα υπό ανακατασκευή, ενώ ο Λέο το έκανε σε μια ήδη καθιερωμένη ομάδα, με μέσο όρο ηλικίας 26-27. Ο Λέο εντάχθηκε σταδιακά», εξήγησε, συμπληρώνοντας πως «Ο Μέσι γεννούσε περιέργεια· πήγαινα να δω τη δεύτερη ομάδα μόνο και μόνο για να τον παρακολουθήσω να παίζει. Η ποιότητά του ήταν εντυπωσιακή.»