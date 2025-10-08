Μέσι σε Άλμπα: «Ποιος θα μου δίνει αυτές τις πάσες τώρα;»

Με ένα συγκινητικό αλλά και με δόση χιούμορ σχόλιο, ο Λιονέλ Μέσι είπε το δικό του «αντίο» στον Τζόρντι Άλμπα, που αποσύρεται από την ενεργό δράση.

Ολοένα και... μειώνονται οι φίλοι του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι. Μετά την ανακοίνωση του Σέρχιο Μπουσκέτς πως θα «κρεμάσει» τα παπούτσια του στο τέλος της σεζόν του MLS (Δεκέμβριος), το ίδιο έπραξε χθες (7/10) και ο Τζόρντι Άλμπα.

Ο Ισπανός αριστερός μπακ γνωστοποίησε την απόφασή του να αφήσει την ενεργό δράση ύστερα από μια άκρως επιτυχημένη καριέρα, στην οποία κατέκτησε τα πάντα και θεωρήθηκε εκ των κορυφαίων στη θέση του. Φυσικά, τα καλύτερά του χρόνια τα πέρασε φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, εκεί όπου οι συνεργασίες με τον Μέσι ήταν... παιχνιδάκι.

Από πλευράς του, ο Αργεντίνος μάγος θέλησε με ένα σχόλιο κάτω από το «αποχαιρετιστήριο» ποστάρισμα του Άλμπα, να τον ευχαριστήσει για τα όσα πέρασαν μαζί, να τον συγχαρεί για την σπουδαία πορεία του, ενώ στο τέλος έγραψε με δόση χιούμορ πως δεν ξέρει ποιος θα του δίνει αυτές τις πάσες (ασίστ) πλέον.

«Σε ευχαριστώ, Τζόρντι. Θα μου λείψεις πολύ. Μετά από όλα όσα περάσαμε μαζί, θα είναι περίεργο να κοιτάζω αριστερά μου και να μην σε βλέπω εκεί... Είναι τρελό πόσες ασίστ μου έχεις δώσει όλα αυτά τα χρόνια... Ποιος θα μου δίνει αυτές τις πάσες τώρα;;;»