Την απόφασή του να κρεμάσει τα παπούτσια του ανακοίνωσε ο 36χρονος Τζόρντι Άλμπα, ακολουθώντας τον δρόμο του Σέρχιο Μπουσκέτς.

Σιγά σιγά η παρέα του Λιονέλ Μέσι στο Μαϊάμι «σπάει», αφού ο χρόνος περνά και είναι αμείλικτος. Ο Σέρχιο Μπουσκέτς έγινε ο πρώτος που ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν και ο Τζόρντι Άλμπα τον ακολουθεί στα 36 του χρόνια

Όπως ανακοίνωσε, και αυτός διανύει τις τελευταίες του ημέρες ως ποδοσφαιριστής, αφού επίσης θα «κρεμάσει» τα παπούτσια του, βάζοντας τέλος στη σπουδαία καριέρα του, όταν τελειώσει και η σεζόν στο MLS, περίπου τον Δεκέμβρη δηλαδή. Ο διεθνής αριστερός μπακ ανδρώθηκε στη Βαλένθια, έγινε θρύλος στην Μπαρτσελόνα, κατακτώντας κάθε πιθανό τίτλο στα έντεκα χρόνια (2012-2023) που φόρεσε τη φανέλα της και ακολούθησε τον Μέσι στη Φλόριντα για τα... τελευταία ένσημα, έχοντας επίσης πανηγυρίσει το EURO και το Nations League με την εθνική Ισπανίας (93 συμμετοχές).

Ο Άλμπα έδειξε πλήρως συμφιλιωμένος με το τέλος της καριέρας του και ευχαρίστησε κάθε ομάδα στην οποία είχε την τύχη να αγωνιστεί. «Πήρα αυτή την απόφαση με απόλυτη πίστη, ειρήνη και χαρά», είπε χαρακτηριστικά ο 36χρονος.