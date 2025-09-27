Ντε Πολ: Το απροκάλυπτο θέατρό του που επέσυρε ποινή από το MLS (vid)
Παρότι η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι εξασφάλισε με άνεση την πρόκρισή της στα Play Off του MLS, ο Ροντρίγκο Ντε Πολ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής για μία αχρείαστη ενέργειά του στη νίκη επί της Νιού Γιορκ Σίτι με 4-0. Ο Αργεντινός μέσος τιμωρήθηκε με πρόστιμο από το MLS για θέατρο που έκανε στο 26ο λεπτό του ματς.
Συγκεκριμένα, ο Ντε Πολ δέχτηκε ένα ελαφρύ μαρκάρισμα από τον Αντρές Περέα, όμως έπεσε στο έδαφος κρατώντας το πρόσωπό του, δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι είχε δεχθεί σοβαρότερο χτύπημα.
Η πειθαρχική επιτροπή της λίγκας έκρινε ότι ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι παραβίασε τον κανονισμό περί προσομοίωσης και υπερβολής, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα το βίντεο της συγκεκριμένης φάσης, όπου φαίνεται καθαρά πως ο Περέα απλώς προστάτευε την μπάλα και το χέρι του ελάχιστα ακούμπησε τον Ντε Πολ.
Δείτε ΕπίσηςΜέσι: Συνεχίζει ακάθεκτος ο Αργεντίνος, ξανά «ντοπιέτα» και ασίστ στην τεσσάρα της Ίντερ Μαϊάμι
🚨Official: Rodrigo De Paul has been fined an undisclosed amount for simulation during the midweek match against New York City FC.— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) September 26, 2025
🎥 @MLS pic.twitter.com/16QAFyBVy8
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.