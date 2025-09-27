Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ τιμωρήθηκε από το MLS για ένα απίστευτο θέατρο που έκανε κατά τη διάρκεια του ματς της Ίντερ Μαϊάμι με τη Νιού Γιορκ Σίτι.

Παρότι η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι εξασφάλισε με άνεση την πρόκρισή της στα Play Off του MLS, ο Ροντρίγκο Ντε Πολ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής για μία αχρείαστη ενέργειά του στη νίκη επί της Νιού Γιορκ Σίτι με 4-0. Ο Αργεντινός μέσος τιμωρήθηκε με πρόστιμο από το MLS για θέατρο που έκανε στο 26ο λεπτό του ματς.

Συγκεκριμένα, ο Ντε Πολ δέχτηκε ένα ελαφρύ μαρκάρισμα από τον Αντρές Περέα, όμως έπεσε στο έδαφος κρατώντας το πρόσωπό του, δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι είχε δεχθεί σοβαρότερο χτύπημα.

Η πειθαρχική επιτροπή της λίγκας έκρινε ότι ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι παραβίασε τον κανονισμό περί προσομοίωσης και υπερβολής, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα το βίντεο της συγκεκριμένης φάσης, όπου φαίνεται καθαρά πως ο Περέα απλώς προστάτευε την μπάλα και το χέρι του ελάχιστα ακούμπησε τον Ντε Πολ.