Ο σπουδαίος Ισπανός μέσος αποκάλυψε πως σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να «κρεμάσει τα παπούτσια» του, σε ερώτηση που του τέθηκε αναφορικά με το μέλλον του στην Ίντερ Μαϊάμι.

Ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών χαφ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, είναι πλέον κοντά στο να βάλει «τέλος» στην καριέρα του, όπως δήλωσε ο ίδιος. Ο Σέρχιο Μπουσκέτς, μιλώντας στη συνέντευξη τύπου για τον ημιτελικό του Leagues Cup ανάμεσα σε Ίντερ Μαϊάμι και Ορλάντο Σίτι (28/8, 03:30), εξήγησε πως σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο της απόσυρσης.

Το συμβόλαιό του με την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου και σε ερώτηση που του τέθηκε αναφορικά με πιθανή επιστροφή στην Ευρώπη, απάντησε ότι είναι πιο κοντά στο να σταματήσει το ποδόσφαιρο παρά να συνεχίσει την σπουδαία καριέρα του.

«Όταν έφυγα από την Μπαρτσελόνα, ήξερα ήδη ότι δεν θα επέστρεφα στην Ισπανία ή την Ευρώπη, και βρίσκομαι επίσης σε μια προχωρημένη ηλικία. Είμαι πολύ πιο κοντά στο να ολοκληρώσω την καριέρα μου παρά στο να τη συνεχίσω. Υπάρχουν συζητήσεις με την οικογένειά μου και όταν παρθούν αποφάσεις θα ενημερωθείτε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 37χρονος μέσος.

Με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, στην οποία βρίσκεται από το 2023, ο Μπουσκέτς έχει καταγράψει 98 συμμετοχές, έχοντας 14 ασίστ και ένα γκολ.