Πολύ άσχημη ενέργεια από τον Ουρουγουανό στράικερ που είχε καβγά και έφτυσε προπονητή των Σιάτλ Σάουντερς, μετά την ήττα της Ίντερ Μαϊάμι στον τελικό του Leagues Cup.

«Βαριά» ήττα με 3-0 γνώρισε η Ίντερ Μαϊάμι από τους Σιάτλ Σάουντερς, στον τελικό του φετινού Leagues Cup, με την παρέα του Λιονέλ Μέσι να μην καταφέρνει να κατακτήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά.

Το σύνολο του Χαβιέρ Μασεράνο «παραδόθηκε» στις ορέξεις των αντιπάλων του, ωστόσο το παιχνίδι επισκιάστηκε από τα... επεισόδια που έγιναν μετά το τελικό σφύριγμα. Αρνητικός πρωταγωνιστής ο Λουίς Σουάρες. Ο Ουρουγουανός φορ είχε ένα έντονο φραστικό επεισόδιο με προπονητή των Σιατλ, το οποίο καταγράφτηκε από τις κάμερες.

Όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο, ο 38χρονος αρχικά τα... χώνει και ύστερα φτύνει στο πρόσωπο τον προπονητή της αντίπαλης ομάδας, με τον τερματοφύλακα της Ίντερ Μαϊάμι, Όσκαρ Ουστάρι να προσπαθεί να εμποδίσει τον Σουάρες. Νωρίτερα μάλιστα υπήρξε καυγάς και μεταξύ των παικτών των δυο ομάδων, με τους πιο ψύχραιμους να επεμβαίνουν.

Το MLS δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής, όμως αναμένεται «βαριά καμπάνα» για τον πρώην άσο των Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ.