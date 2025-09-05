Σουάρες για το φτύσιμο σε αντίπαλο προπονητή: «Έκανα λάθος και το μετανιώνω»

Μετά το φτύσιμο σε προπονητή των Σιατλ, ο Λουίς Σουάρες είπε δημόσια «συγγνώμη» και παραδέχθηκε ότι βγήκε εκτός εαυτού.

Ο Λουίς Σουάρες απασχόλησε έντονα για τη συμπεριφορά του στον τελικό του Leagues Cup, όπου η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε με 3-0 από τους Σιάτλ Σάουντερς. Ο Ουρουγουανός επιθετικός ενεπλάκη σε ένα έντονο επεισόδιο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, φτάνοντας στο σημείο να φτύσει προς την κατεύθυνση μέλους του τεχνικού επιτελείου των αντιπάλων. Το επεισόδιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κι έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο την εκρηκτική του προσωπικότητα που πολλές φορές ξεπερνάει τα όρια.

Ο ίδιος, ωστόσο, έσπευσε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. «Ήταν μια στιγμή μεγάλης έντασης και απογοήτευσης, όπου συνέβησαν πράγματα που δεν έπρεπε να συμβούν, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί την αντίδραση που είχα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουρουγουανός. Ο Σουάρες παραδέχθηκε μέσω της πλατφόρμας του το λάθος του και τόνισε ότι μετανιώνει ειλικρινά γι αυτό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έκανα λάθος και το μετανιώνω πραγματικά».

Συνέχισε μάλιστα λέγοντας ότι αισθάνεται άσχημα για όσα έγιναν και ήθελε να αναλάβει δημόσια την ευθύνη, ζητώντας συγγνώμη από όλους όσους ένιωσαν ότι τους προσέβαλε.