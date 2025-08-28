Λιονέλ Μέσι: Με «ντοπιέτα» έστειλε την Ίντερ Μαϊάμι στον τελικό του Leagues Cup (vid)
Τι και αν βρίσκεται εδώ και δυο μήνες στα 38 του χρόνια; Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί «λίρα εκατό» εδώ και δεκαετίες, όντας κομβικός όταν οι ομάδες του τον χρειάζονται. Κάτι τέτοιο συνέβη και τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/8).
Στον ημιτελικό του Leagues Cup, η Ορλάντο Σίτι προηγήθηκε απέναντι στην Ίντερ Μαϊάμι με τον Μάρκο Πάσαλιτς (45+1'), και, μέχρι το 75ο λεπτό είχε στα χέρια της το εισιτήριο για τον τελικό του τουρνουά. Ωστόσο, η ομάδα του Χαβιέρ Μασεράνο κέρδισε πέναλτι και αποβολή του Μπρέκαλο, με τον Μέσι να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ισοφαρίζει σε 1-1.
Leo Messi from the spot.August 28, 2025
Clockwork 🎯
(via @InterMiamiCF) pic.twitter.com/DX0iAYx4Jq
Λίγο αργότερα (88'), ο Αργεντίνος μάγος έπαιξε το... γνωστό εδώ και πολλά χρόνια «ένα-δύο» με τον Ζόρντι Άλμπα και τελείωσε ιδανικά τη φάση εντός περιοχής, για να φέρει τούμπα το ματς. Μάλιστα, η εν λόγω συνεργασία λίγο έλειψε να γίνει ανήμερα της «πρώτης» τους. Πίσω στις 26 Αυγούστου του 2012, ο Ισπανός αριστερός μπακ έδωσε για πρώτη φορά γκολ στον Λέο και...σήμερα, 13 χρόνια μετά, η ιστορία επαναλήφθηκε για πολλοστή φορά.
LEO— B/R Football (@brfootball) August 28, 2025
MESSI
CLUTCH
🥶
(via @MLS) pic.twitter.com/wTwNmsVpYX
Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Σεγκόβια μετά από ασίστ του Σουάρες, με την Ίντερ Μαϊάμι να περιμένει στον τελικό τους Σιάτλ Σάουντερς, θέλοντας να κατακτήσει για 2η φορά το συγκεκριμένο τρόπαιο.
