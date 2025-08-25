Ο Τόμας Μίλερ «πρόδωσε» κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου την συμμετοχή του συμπαίκτη του στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς, Τρίσταν Μπλάκμον, στη εθνική ομάδα των ΗΠΑ.

Λίγη ώρα αφότου πέτυχε το πρώτο του γκολ για τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς σε μια νίκη με 3-2 επί της Σεντ Λούις Σίτι τα ξημερώματα της Κυριακής (24/08), ο Γερμανός σταρ αποκάλυψε ότι ο συμπαίκτης του, Τρίσταν Μπλάκμον, θα κληθεί στην Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ για τους φιλικούς αγώνες του επόμενου μήνα.

«Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος για τις διεθνείς αγώνες, θα μας λείψουν αρκετοί παίκτες είναι η αλήθεια. Ο Τρίσταν είναι υποψήφιος για την εθνική ομάδα των ΗΠΑ», είπε ο Μίλερ.

Ο πρώην μέσος της Μπάγερν Μονάχου συνειδητοποίησε γρήγορα ότι το ρόστερ δεν είχε δημοσιευτεί ακόμα. «Αν παίξει καλά σήμερα δηλαδή, α το παιχνίδι έχει ήδη παιχτεί. Ε εντάξει στο τέλος της ημέρας άκουσα ό,τι άκουσα... συγχαρητήρια στον Τρίσταν και συγχαρητήρια στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Η Εθνική Ομοσπονδία των ΗΠΑ θα παίξει με τη Νότια Κορέα στις 6 Σεπτεμβρίου στο Χάρισον του Νιου Τζέρσεϊ και στη συνέχεια με την Ιαπωνία στις 9 Σεπτεμβρίου στο Κολόμπους του Οχάιο.

Ο Μπλάκμον πέρασε τις τελευταίες τέσσερις σεζόν με τους Γουάιτκαπς, αποτελώντας βασικό μέλος της άμυνας τους. Βοήθησε το Βανκούβερ να φτάσει στους τελικούς του φετινού Κυπέλλου Πρωταθλητριών Concacaf και στην τρέχουσα τρίτη θέση στη Δυτική Περιφέρεια του MLS.