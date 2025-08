Στο MLS θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τόμας Μίλερ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς και ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση της καριέρας του.

Ένα «στολίδι» θα κοσμεί από τη νέα σεζόν τα γήπεδα του MLS. Ο σπουδαίος Τόμας Μίλερ άλλαξε σελίδα στην καριέρα του, μετακόμισε την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και υπέγραψε με τη νέα του ομάδα, τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς.

Λίγες εβδομάδες πριν, ο 35χρονος «θρύλος» της Μπάγερν Μονάχου είχε αποχαιρετήσει τον σύλλογο της καρδιάς του μετά από 17 χρόνια παρουσίας και συνεισφοράς. Δεν θα άφηνε όμως κατά μέρος και το ποδόσφαιρο, όπως ο ίδιος είχε πει.

«Θα παραμείνω ποδοσφαιριστής, έχω ακόμη την επιθυμία να παίζω ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Μίλερ. Πλέον, είναι και επίσημα παίκτης των Γουάιτκαπς από τον Καναδά που τον καλωσόρισαν ως θρύλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A legend arrives. The Raumdeuter is here.



