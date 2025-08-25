Νόα Άλεν: Φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού κι έγραψε ιστορία στην Ίντερ Μαϊάμι
Ο Νόα Άλεν έγραψε ιστορία για την Ίντερ Μαϊάμι, καθώς σε ηλικία μόλις 21 ετών έγινε ο πρώτος προερχόμενος από την ακαδημία παίκτης που φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην πρώτη ομάδα.
Ο Έλληνας διεθνής, που βρίσκεται στο σύλλογο από το 2019, έχει πλέον σταθερό ρόλο στο ρόστερ, έχοντας ήδη 19 συμμετοχές (τις 15 ως βασικός) στη φετινή σεζόν και συνολικά 1.407 αγωνιστικά λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις.
Ο 21χρονος ηγήθηκε της ομάδας του Χαβιέ Μασεράνο σε ένα αρκετά απαιτητικό ματς κόντρα στην Ντι Σι Γιουνάιτεντ, χωρίς τους Μέσι και Άλμπα, ενώ και οι Σουάρες, Μπουσκέτς και Ντε Πολ πέρασαν ως αλλαγές στη συνέχεια του παιχνιδιού.
Ο αγώνας έληξε ισόπαλος, 1-1, με τον Ροντρίγκεζ να σκοράρει στο 64' κρατώντας την Ίντερ στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Ανατολής με 46 βαθμούς. Ο 21χρονος αμυντικός, ωστόσο, ήταν το πρόσωπο που μονοπώλησε το ενδιαφέρον των φιλάθλων των Ροζ, που είδαν ένα δικό τους παιδί να εξελίσσεται και να καθιερώνεται στην πρώτη ομάδα.
