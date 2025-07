Ο Αργεντίνος άσος με δυο ασίστ βοήθησε την Ίντερ Μαϊάμι να ξεκινήσει με το δεξί στο Leagues Cup, πανηγυρίζοντας έξαλλα το νικητήριο γκολ μπροστά σε αντίπαλο που μετά το ματς τον αποθέωσε!

Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στη σύνθεση της Ίντερ Μαϊάμι για το εναρκτήριο παιχνίδι του Leagues Cup, μετά την τιμωρία μιας αγωνιστικής που του είχε υποβληθεί λόγω της μη συμμετοχής του στο All Star Game του MLS.

Στην επιστροφή του, ο 38χρονος μάγος ήταν καθοριστικός, αφού με δυο δικές του ασίστ η ομάδα του Μπέκαμ επικράτησε 2-1 της Άτλας, ξεκινώντας με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά. Με το παιχνίδι να βρίσκεται στο 1-1 στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μέσι έπαιξε το «ένα-δυο» με τον Σουάρες και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον -συμπατριώτη του- Μαρσέλο Βέιγκαρτ που σε κενή εστία σημείωσε το τελικό 2-1.

Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης του ματς, ο «Pulga» έσπευσε να πανηγυρίσει έξαλλα παρέα με τον Ροντρίγκο Ντε Πολ που έκανε ντεμπούτο με την Ίντερ Μαϊάμι, μπροστά στο πρόσωπο ενός αντιπάλου, του Ματίας Κοκάρο, μιας και ο ίδιος ο παίκτης της Άτλας έπραξε κάτι παρόμοιο μπροστά σε φίλους της ομάδας από το Μαϊάμι, όταν η ομάδα του ισοφάρισε.

Ο Κοκάρο όχι μόνο δεν αντέδρασε, αλλά αντίθετα αποθέωσε τον Μέσι σε δηλώσεις του μετά το πέρας του αγώνα, εξηγώντας πως ο Αργεντίνος σούπερ σταρ του ζήτησε συγνώμη για την προκλητική του συμπεριφορά, χαρακτηρίζοντάς τον (σσ τον Μέσι) ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

«Αμέσως μετά την ισοφάριση, άρχισα να παρακινώ τους συμπαίκτες μου — πηγαίναμε για το δεύτερο γκολ, γι' αυτό πανηγύρισα έτσι... Μετά η Ίντερ Μαϊάμι σκόραρε ξανά και ο Μέσι ήρθε να πανηγυρίσει μπροστά μου, γεμάτος ένταση.

Και τι να πω; Έπρεπε να μείνω σιωπηλός... Δηλαδή, είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Δεν μπορείς να απαντήσεις τίποτα.

Μετά τον αγώνα, ήρθε, με αγκάλιασε και μου ζήτησε συγγνώμη. Λυπήθηκε πολύ... Αυτό λέει πολλά για το ποιος είναι ως παίκτης. Όταν κάποιος σαν τον Μέσι σου μιλάει, απλά πρέπει να ακούσεις. Δεν έχω τίποτα άλλο παρά σεβασμό για τους καλύτερους στην ιστορία», δήλωσε ο παίκτης της Άτλας, παρέα με την φανέλα ενθύμιο που πήρε από τον Μέσι.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Matías Cóccaro: "Right after we scored the equalizer, I started motivating my teammates — we were going for the second goal, that's why I celebrated like that... Then Inter Miami scored again and Messi came to celebrate right in my face, full of emotion."



"And what… pic.twitter.com/e2mbxyXdIf