Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αφού με δυο δικά του γκολ η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 2-1 της Νάσβιλ και έφτασε τις πέντε σερί νίκες.

Μέσι λαμπρός την οδηγεί! Με δυο δικά του γκολ, το ένα από απευθείας εκτέλεση φάουλ, ο Αργεντίνος παικταράς υπέγραψε την πέμπτη διαδοχική νίκη της Ίντερ Μαϊάμι στο MLS, 2-1 επί της Νάσβιλ.

Στα 38 του χρόνια ο Αργεντίνος μύθος συνεχίζει να γράφει ιστορία και να κάνει τα... δικά του, αφού έφτασε τα πέντε διαδοχικά παιχνίδια που πετυχαίνει δυο γκολ (ντοπιέτα), όσες δηλαδή και οι νίκες της ομάδας του Χαβιέ Μασεράνο. Στο 17ο λεπτό, ο «Pulga» έστησε την μπάλα έξω από την περιοχή και με εξαιρετικό συρτό σουτ που πέρασε δίπλα από το τοίχος την έστειλε στο πλαϊνό δίχτυ για το 1-0. Έφτασε έτσι τα 69 γκολ καριέρας με αυτόν τον τρόπο, του μένουν μόλις 9 για να πιάσει την πρώτη θέση και τρία για να ισοφαρίσει τον Ζουνίνιο.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως από το 2018 έως σήμερα, σε βάθος επταετίας, ο Μέσι έχει σκοράρει περισσότερες φορές με φάουλ (35) παρά από το σημείο του πέναλτι (33)!

Messi has scored more free kicks (35) than penalties (33) since 2018 😮🎯 @MLS pic.twitter.com/p9uuHPR7up