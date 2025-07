Όπως προκύπτει από ισπανικό ρεπορτάζ, οι Καταλανοί επιθυμούν τα επίσημα εγκαίνια του νέου «Καμπ Νου» να γίνουν σε συνδυασμό με μια τελετή προς τιμήν του Λιονέλ Μέσι.

Έτοιμη να επιστρέψει στο σπίτι της, στο νέο «Spotify Καμπ Νου» είναι η Μπαρτσελόνα, καθώς όπως όλα δείχνουν εκεί θα διεξαχθεί ο αγώνας της 10ης Αυγούστου για το Κύπελλο «Τζοάν Γκαμπέρ», με αντίπαλο την Κόμο.

Όπως ανακοίνωσε προ ημερών ο σύλλογος της Βαρκελώνης, στο γήπεδο θα μπορέσουν να δώσουν το «παρών» περίπου 60.000 φίλοι της ομάδας, ενώ όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνιση, η χωρητικότητα θα φτάσει τους 105.000 θεατές! Τα ισπανικά μέσα αναφέρουν πως το έργο θα... τελειώσει πλήρως μέσα στο 2026, και οι «μπλαουγκράνα» θα μπορούν να κάνουν εγκαίνια πριν την έναρξη της σεζόν 2026-2027.

Τα σχέδια για το συγκεκριμένο event είναι.. σπουδαία, αφού σύμφωνα με το RAC1, οι πρωταθλητές Ισπανίας θέλουν να δουν και τον Λιονέλ Μέσι στο γήπεδο, ετοιμάζοντας και μια τελετή ώστε να τον τιμήσουν για την τεράστια συνεισφορά του στην ιστορία του κλαμπ. Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει πως οι ιθύνοντες των Καταλανών περιμένουν θετική ανταπόκριση από τον Αργεντίνο, ωστόσο ο ίδιος δεν έχει λάβει ακόμη κάποια επίσημη πρόταση!

‼️NOTÍCIA @EsportsRAC1 🎙️ @RogerSaperas



L'entorn de Leo Messi assegura que NO ha parlat amb el Barça d'un retorn per la inauguració del Camp Nou.



El club espera que hi sigui, però l'argentí NO ha rebut cap proposta al respecte. #frac1 pic.twitter.com/PEvRvU19CW