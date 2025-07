Η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στο MLS και επικράτησε 4-1 της Μόντρεαλ, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να βρίσκει δίχτυα δύο φορές.

Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε δυναμικά στο MLS, σημειώνοντας δύο απίστευτα γκολ στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 4-1 απέναντι στο Μόντρεαλ. Ο Αργεντίνος σταρ είχαν απουσιάσει λόγω της συμμετοχής της ομάδας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025, όπου αποκλείστηκαν στη φάση των «16» από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Το ματς ξεκίνησε άσχημα για την Ίντερ Μαϊάμι, αφού στο 2ο λεπτό ένα λάθος του Αργεντινού σταρ οδήγησε στο γκολ του Πρινς Οβούσου που έδωσε προβάδισμα 1-0 στο Μόντρεαλ. Ωστόσο, η ομάδα του Χαβιέρ Μασεράνο αντέδρασε άμεσα. Ο Ταντέο Αγιέντε ισοφάρισε (33'), πριν ο Μέσι εξιλεωθεί πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ στο ματς (40').

LEO MESSI WHAT A GOAL! 🐐 pic.twitter.com/9oqcdP9Pgx

Στη συνέχεια ο Τελάσκο Σεγκόβια έκανε το 3-1 δίνοντας αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ο Μέσι βρήκε ξανά δίχτυα στο 62' διαμορφώνοντας το τελικό 1-4 με ένα πανέμορφό γκολ, καθώς πέρασε ανάμεσα στους αντίπαλους αμυντικούς κι έκανε ένα ιδανικό τελείωμα.

The greatest of all time 🐐 pic.twitter.com/gr4vRt7QHX