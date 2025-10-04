Ίντερ Μαϊάμι: Πάει για την έκπληξη με Ρεγκιλόν

Ο Σέρχιο Ρεγκιλόν της Τότεναμ

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ισπανός αριστερός μπακ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην... παρέα του Λιονέλ Μέσι στο MLS.

Μια πολύ ξαφνική και γεμάτη... έκπληξη είδηση έβγαλε ο γνωστός και έγκριτος ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, όσον αφορά τα μεταγραφικά. Ο Ιταλός με ανάρτησή του γνωστοποίησε πως ο Σέρχιο Ρεγκιλόν, που μεταξύ άλλων απασχόλησε και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, συνεχίζει στην... άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Έχοντας μείνει ελεύθερος από την Τότεναμ εδώ και τρείς μήνες, ο Ισπανός αριστερός μπακ βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με την Ίντερ Μαϊάμι, ούτως ώστε να γίνει συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι και της «εκλεκτής» παρέας του (Σουάρες, Άλμπα, Ντε Πολ).

Στα 28 του χρόνια και ύστερα από 268 συμμετοχές στο κορυφαίο επίπεδο, ο Ρεγκιλόν ετοιμάζει βαλίτσες για τις ΗΠΑ, έχοντας -όπως αναφέρεται- απορρίψει ενδιαφέρουσες προτάσεις που είχε στα χέρια του.

 

     

