Το συμβόλαιο του Λιονέλ Μέσι με την ομάδα του MLS εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου, οι φήμες για επιστροφή στην Ευρώπη επανήλθαν και η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ απάντησε με ανακοίνωση.

Μετά τον «βαρύ» με 4-0 αποκλεισμό στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων από την Παρί Σεν Ζερμέν, Λιονέλ Μέσι και Ίντερ Μαϊάμι στρέφουν και πάλι την προσοχή τους στο MLS.

Η ομάδα του Χαβιέρ Μασεράνο επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις, καθώς αντιμετωπίζει τη Μόντρεαλ τα ξημερώματα της Κυριακής (6/7). Ωστόσο, αρκετοί είναι εκείνοι που άρχισαν -και πάλι- να ασχολούνται με το μέλλον του 38χρονου μάγου.

Το συμβόλαιο του Μέσι με τους «ροζ» ολοκληρώνεται στο τέλος του 2025, και αρκετά σενάρια ήδη έκαναν την εμφάνισή τους, αναφέροντας πως ο «Pulga» επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη και το κορυφαίο επίπεδο τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, έτσι ώστε να είναι έτοιμος για το Μουντιάλ του 2026.

Ωστόσο, η Ίντερ Μαϊάμι φρόντισε να βάλει από νωρίς «φρένο», αφού με ενημέρωσή της τόνισε πως οι δυο πλευρές επιθυμούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, έχοντας ήδη κάνει τις πρώτες επαφές σε θετικό κλίμα, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από το περιβάλλον του ίδιου του Μέσι.

Inter Miami and Lionel Messi are in contract talks as he enters the final six months of his current deal, with the intention being to extend his stay 🤝



Messi’s camp has confirmed to Sky Sports News that the former Barcelona and PSG star has entered these negotiations 🚨 pic.twitter.com/cOaQ6tLi7y